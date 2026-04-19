Kraftig explosion i Malmö – Nordkorea avfyrar robotar – Mordförsök i Skellefteå och Kiev

Nyhetssvep som täcker en kraftig explosion i Malmö med omfattande skador, Nordkoreas upprepade robotavfyrningar, ett misstänkt mordförsök i Skellefteå och en dödlig skjutning i Kiev. Rapporter om hundbett och förväxlingar med filminspelning i Sverige inkluderas.

En kraftig explosion har orsakat omfattande skador i ett flerfamiljshus i Hindby, Malmö . Flera fönster har sprängts ut och tegelfasaden har fått tydliga hål, där tegelstenar enligt polisens vakthavande befäl Thomas Paulsson slungats ut på parkerade bilar. En person befann sig i den drabbade lägenheten vid detonationen, men klarade sig fysiskt oskadd, om än i chock. Personen har omhändertagits för förhör. Området har spärrats av och tekniker arbetar på plats.

Även nationella bombskyddet har tillkallats till platsen. Händelsen utreds som allmänfarlig ödeläggelse samt grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den exakta orsaken till explosionen är ännu okänd och en omfattande utredning pågår för att klarlägga omständigheterna kring detonationen, vilka vapen eller explosiva ämnen som använts, samt om det finns några kopplingar till organiserad brottslighet eller extremistgrupper. Polisen betonar allvaret i händelsen och den potentiella fara den inneburit för boende i området. Undersökningen syftar till att säkerställa att inga ytterligare faror finns kvar och att identifiera samt lagföra de ansvariga för dådet. Säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda allmänheten och minimera risken för framtida incidenter. I en annan del av nyhetsflödet har spänningarna i Nordostasien eskalerat ytterligare. Nordkorea har under den senaste tiden genomfört en serie robotavfyrningar som nu har nått Japanska havet, enligt uppgifter från både Sydkorea och Japan. Detta markerar den fjärde gången endast under april månad som Nordkorea har genomfört liknande provokationer. Sydkoreanska militären rapporterar att robotarna avfyrades under söndagsmorgonen, lokal tid. Landets regering understryker att de upprätthåller en tät dialog med sina nära allierade, USA och Japan, för att hantera den eskalerande säkerhetssituationen. Även Japans försvarsdepartement har bekräftat att de observerat vad som misstänks vara en ballistisk robot från Nordkorea. Dessa upprepade robottester från Nordkorea väcker stor oro internationellt och bidrar till en alltmer instabil geopolitisk miljö i regionen. Analytiker varnar för att dessa militära provokationer kan vara ett försök från Nordkorea att uppmärksamma sig självt och pressa fram nya förhandlingar eller att testa sina militära kapaciteter. Den internationella gemenskapen står inför en utmaning att hitta effektiva sätt att hantera Nordkoreas aggressiva agerande och förhindra ytterligare eskalering som kan leda till en allvarlig konflikt. I Skellefteå har polisen gripit en man misstänkt för ett mordförsök som inträffade under lördagskvällen. Larmet om ett grovt brott nådde polisen vid 20-tiden, och vid ankomst till en bostad påträffades en kvinna med allvarliga skador. Hon fördes omedelbart till sjukhus med ambulans. Polisen påbörjade omedelbart omfattande utredningsåtgärder på platsen och i dess närområde för att samla in bevis och vittnesmål. Detaljer kring händelseförloppet och offrets tillstånd är ännu begränsade. Dessutom rapporteras det från Jordbro att två personer blivit hundbitna i en lägenhet. En av de drabbade har ådragit sig omfattande skador och behöver sjukhusvård. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling har offren bitits i händer och armar, där en av dem även har skador i mage och ben. Det rör sig om en kamphund, och polisen har säkrat hunden genom att låsa in den i ett rum för att senare omhändertas. Utredningen av händelsen omfattar brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter samt vållande till kroppsskada. I Göteborg uppstod en förvirring när polisen fick flera samtal om en pågående misshandel vid Masthuggskajen, där ett liggande offer uppges ha blivit sparkat. När polisen anlände visade det sig att det rörde sig om en filminspelningsscen. Polisen lämnade platsen med en uppmaning till deltagarna att framöver informera polisen vid liknande evenemang. Slutligen, i Mellerud har två personer gripits, en man i 65-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern, misstänkta för grov misshandel. De anklagas för att ha misshandlat en man i 70-årsåldern med sparkar, bland annat mot huvudet, på Storgatan. Mannen fördes till sjukhus med okänt skadeläge. Den manliga gärningspersonen misstänks även för försök till misshandel och förolämpning. En separat händelse i Kiev, Ukrainas huvudstad, resulterade i flera dödsfall efter att en beväpnad man öppnat eld i en livsmedelsbutik. Borgmästaren Vitalij Klytjko bekräftade att skjutningen ledde till flera skadade och döda, och att polis och specialstyrkor kallats till platsen. Motivet bakom denna attack är fortfarande oklart. I Vatikanen har påve Leo XIV uttalat sig för att klargöra sina tidigare uttalanden, som tolkats som ett svar på kritik från USA:s tidigare president Donald Trump. Påven betonar sitt ointresse av att debattera med Trump och förklarar att hans uttalande om att "tyranner" ödelägger världen, som framför allt amerikanska medier tolkade som en referens till Trump, var skrivet långt innan Trump kommenterade påvens fredsbudskap. Detta uttalande har varit föremål för stor uppmärksamhet och debatt. I ett separat ärende larmades polisen till ett bostadshus i Jordbro, söder om Stockholm, klockan 15.04 på lördagen med anledning av ett misstänkt grovt brott. En man kunde gripas i anslutning till händelsen, ungefär en timme senare. Polisen har ännu inte gått ut med mer detaljerad information kring själva brottsutredningen eller mannens eventuella koppling till andra tidigare rapporterade händelser. Denna händelse lägger ytterligare en dimension till den redan händelserika lördagen i Stockholmsområdet, som präglades av flera polisiära insatser och utredningar, från misstänkta mordförsök till incidenter med farliga djur. Utredningen fortsätter för att fastställa den fullständiga omfattningen av vad som inträffat och för att säkerställa att rättsliga åtgärder vidtas vid behov. Myndigheterna uppmanar allmänheten att rapportera eventuella observationer som kan vara av relevans för dessa pågående utredningar, för att bidra till en fullständig bild av händelseförloppen och för att säkerställa rättvisa. Rapporteringen från Jordbro visar på vikten av snabba polisresponser och effektiva gripanden för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, samt för att skydda medborgarna från potentiellt farliga situationer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volvo ES90: Kraftig prissänkning i Norge väcker frågor om Sveriges strategiVolvo ES90, en modell som inte förväntades bli en storsäljare i Sverige på grund av det höga priset och marknaden för stora sedaner, har genomgått en betydande prissänkning i Norge. Detta har lett till diskussioner om varför en liknande strategi inte tillämpas i Sverige, där försäljningen av modellen varit svag. Artikeln jämför priser mellan länderna och belyser skillnader i utrustningsnivåer som erbjuds.

Fotboll: Hakšabanović hjälte – när Malmö nollade DjurgårdenSläkten är värst brukar det heta. Så även i Stockholm på fredagskvällen. Malmös Sead Hakšabanović avgjorde mot förra laget Djurgården. – Skönt, konstaterar målskytten efter segern.

Nytt gäng i Skellefteå – ledaren åtaladEtt nytt gäng utmanar Dalennätverket om narkotikamarknaden i Skellefteå. De kallar sig MTF. Nu står nätverkets utpekade ledare åtalad för att ha försökt köpa va

Nyhetsöversikt: Mordförsök i Skellefteå, hundattack i Jordbro och filminspelning orsakar falsklarmEn sammanfattning av helgens händelser: Man gripen misstänkt för mordförsök i Skellefteå, två personer skadade i hundattack i Jordbro, filminspelning misstogs för misshandel i Göteborg, misshandel i Mellerud, dödsskjutning i Kiev, påven bemöter kritik från Trump, man anhållen misstänkt för mord i Malmö och trafikolycka på E4.

Nordkorea avfyrar robotar, mordförsök i Skellefteå och hundattackerNordkorea har genomfört ytterligare robotavfyrningar mot Japanska havet, Sydkorea och Japan rapporterar händelsen. I Skellefteå har en man gripits misstänkt för mordförsök efter att en kvinna hittats allvarligt skadad. Dessutom har två personer blivit hundbitna i Jordbro, varav en allvarligt, och en misshandel har inträffat i Göteborg.

Biografi över drottning Elizabeth, mordförsök i Skellefteå och räddningsinsats på vattenHistorikern Anna Keay har fått i uppdrag att skriva den officiella biografin om drottning Elizabeth II. Samtidigt har en man gripits i Skellefteå misstänkt för mordförsök och två personer har räddats ur vattnet efter att ha fallit ur en ribbåt. Aftonbladet uppmanar även läsare att bidra med nyhetstips, bilder och video.

