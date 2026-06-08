Kraftig jordbävning och tsunamivarning i södra Filippinerna

En jordbävning med preliminär magnitud 7,8 har inträffat nära Mindanao, Filippinerna, vilket lett till tsunamivarning för kustområden. Myndigheter uppmanar till omedelbar evakuering.

En kraftig jordbävning har inträffat i närheten av ön Mindanao i södra Filippinerna enligt uppgifter från det tyska geovetenskapliga institutet GFZ. Efter skalvet har en tsunamivarning utfärdats för området.

GFZ uppmätte initialt jordbävningens magnitud till 7,8 med epicentrum på cirka tio kilometers djup, efter att tidigare ha rapporterat en magnitud på 8,2 som senare nedgraderats. Filippinernas seismologiska myndighet varnar för att tsunamivågor som kan överstiga en meter över normalt tidvatten kan drabba kustområden efter skalvet. Myndigheten uppmanar invånare i kustområden i flera södra provinser att omedelbart evakuera till högre mark eller röra sig längre in i landet.

Enligt myndigheten kan tsunamivågor fortsätta att slå in under flera timmar och de första vågorna förväntas nå kusten mellan klockan 07.37 och 09.37 lokal tid. Även Indonesiens geofysiska myndighet har utfärdat en tsunamivarning för kustområden i nordöstra Indonesien som försiktighetsåtgärd. Situationen är fortfarande utvecklande och myndigheter övervakar läget noga. Invånare i hotade områden uppmanas att följa lokala varningar och instruktioner från beredskapsmyndigheter.

Jordbävningen har skett i ett särskilt seismiskt aktivt område som är känd för regelbundna jord[rörelser och tsunami risker. Denna händelse understryker vikten av tidiga varningssystem och beredskap i kustområden av sådan typ av naturkatastrofer. Rescueteam och humanitära organisationer står i beredskap eventuella räddningsinsatser. Orsakerna till jordbävningen är under utredning men tyder på aktivitet överflödet i en av jordens tektoniska plattor. Källor: GFZ, Filippinernas seismologiska myndighet, Indonesiens geofyska myndighet





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Jordbävning Tsunami Filippinerna Mindanao Varning Evakuering

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