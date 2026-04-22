Kraftig värdeökning på Organistgatan 12 – Limhamnsbostad såldes för över 11 miljoner

En fastighet på Organistgatan 12 i Limhamn har sålts för 11 290 000 kronor, vilket visar på en betydande värdeökning sedan köpet för sex år sedan. Affären illustrerar den starka efterfrågan och höga prisnivån på bostäder i området.

Fastighetsaffär på Organistgatan 12 visar på kraftig värdeökning i Limhamn . Adil och Sanja Sheikh sålde nyligen sin fastighet på Organistgatan 12 i Limhamn för imponerande 11 290 000 kronor.

Köpet skedde i april 2026 av Helga och Carl Pontus Daniel Salomonson, ett par i åldrarna 40 och 53 år. Detta representerar en betydande värdeökning sedan Sheikhs ursprungliga köp för sex år sedan, då fastigheten förvärvades för 5 600 000 kronor. Huset, byggt 1956, erbjuder en boarea på 134 kvadratmeter och ligger i ett attraktivt område av Limhamn. Affären illustrerar den starka efterfrågan och prisutveckling på bostäder i området.

Denna försäljning är inte en isolerad händelse. Nyligen såldes även en fastighet på Grevegatan 7, belägen bara några hundra meter bort, för 8 700 000 kronor. Denna fastighet var något större, med en boarea på 150 kvadratmeter. Under de senaste tolv månaderna har totalt 86 hus sålts inom en kilometer från Organistgatan 12.

Det dyraste av dessa hus var beläget på Getgatan 53 och såldes för 12 400 000 kronor. Sammanlagt har 184 bostäder sålts i Limhamn under samma period. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Limhamn uppgår till 60 201 kronor, vilket indikerar en hög prisnivå. Jämfört med länet som helhet är priserna i Limhamn betydligt högre.

I hela länet ligger det genomsnittliga priset per kvadratmeter på 30 925 kronor. Denna skillnad understryker Limhamns popularitet och dess status som ett eftertraktat bostadsområde. Priserna i länet har i stort sett stått stilla under den senaste året, medan Malmö kommun visat på liknande stabilitet. En liten ökning på 1,1 procent har dock noterats i länet under samma period.

I Malmö kommun får man i genomsnitt betala 45 748 kronor per kvadratmeter, vilket är betydligt högre än länsgenomsnittet. Denna trend med stigande priser och hög efterfrågan på bostäder i Limhamn fortsätter att vara tydlig. Försäljningen av Organistgatan 12 är ett konkret exempel på hur värdet på fastigheter i området har ökat markant under de senaste åren. Det är viktigt att notera att priserna varierar beroende på faktorer som storlek, skick och läge.

För att ge en ytterligare bild av prisnivån i området kan vi titta på några andra nyligen genomförda fastighetsaffärer. Caritasgatan 19 såldes nyligen för 27 500 000 kronor, medan Vikingagatan 40 bytte ägare för 17 000 000 kronor. Dessa exempel visar på den breda spridningen i prisnivåer, men också på den generellt höga prisbilden i Limhamn. För potentiella köpare är det viktigt att noggrant analysera marknaden och ta hänsyn till alla relevanta faktorer innan ett köpbeslut fattas.

Den starka efterfrågan och de stigande priserna gör Limhamn till en attraktiv plats att investera i, men det är också viktigt att vara medveten om den höga prisnivån och den konkurrensutsatta marknaden. Framtiden för fastighetsmarknaden i Limhamn är svår att förutsäga, men den nuvarande trenden tyder på att priserna kommer att fortsätta att vara höga under överskådlig tid





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Limhamn Fastighetsförsäljning Prisökning Bostadsmarknad Malmö

United States Latest News, United States Headlines

