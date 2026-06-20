Kraftigt oväder orsakar översvämningar och störningar under midsommardagen

Ett kraftigt oväder med blixtnedslag och starka regnskurar har drabbat stora delar av Sverige under midsommardagen, vilket lett till översvämningar, störningar i tågtrafiken och uppmaningar om aktualiserad vaksamhet för fotbolls-VM-tittare.

Precis som SMHI varnat för har det blixtrat och åskat rejält i Sverige under midsommardagen, men än är det inte över. Nu rör sig ovädret norröver - framförallt längsmed kusten.

- Vill du se fotbolls-VM utomhus bör du kanske hålla ett öga på himlen. Sök skydd om du ser att det kommer mörka moln, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic. Räddningstjänsten har fått in ett tiotal larm om översvämmade källare i villor i Hjulsbro, söder om Linköping. - Det är mycket vatten i källare där.

Vi är där med några enheter och tittar vad vi kan hjälpa till med, säger Daniel Agerhult, vakthavande befäl på räddningstjänsten. Här rapporterar vi om åskovädret som drar fram över stora delar av landet under midsommardagen. SMHI har utfärdat varningar för kraftig åska och stora regnmängder lokalt, som sträcker sig från södra Sverige till norrlandskusten och stora delar av inlandet, gäller från klockan 08 till 23 på lördagen.

Kraftiga regn- och åskskurar under midsommardagen har orsakat störningar i tågtrafiken mellan Alvesta och Rydaholm. Efter att regn och åska drog in med dunder och brak över Västra Götaland under midsommardagsmorgonen har räddningstjänsten Storgöteborg haft fullt upp. I Kungsälv, Lilla Edet och Stenungsund har det inträffat flera översvämningar. Räddningstjänsten har åkt ut för att hjälpa folk att pumpa ut vatten ur sina källare.

Det blöta och oroliga vädret som pågår under midsommardagen sätter inte stopp för eventet på Ullevi i samband Sveriges andra VM-match.15 000 fotbollsfans tas emot inne på Ullevi under eftermiddagen. På utsidan, alltså Ullevi Plaza finns det plats för 3000 och där råder det 18-årsgräns. - Det finns inga indikationer på att det inte skulle fungera. Det värsta ovädret har dessutom dragit undan när matchen startar, säger Lotta Nibell, vd på Got Event.

SMHI har under förmiddagenstörningar i väderappen, meddelar man på sin hemsida. Anledningen är överbelastning. - Det beror på att många använder appen just nu. Det är helt enkelt väldigt många som vill veta hur vädret ser ut, säger SMHI:s Angelica Lundberg.

Midsommardagsmorgonen inleddes med ett kraftigt oväder över Västkusten, en rejäl kontrast till dagen innan då solen sken över nästintill hela Sverige. Blixtarna beräknasbli tiotusentals under dagen. SMHI:s Fredrik Kronvall berättar att man redan under morgonen kunde konstatera runt 10 000 urladdningar över land på västkusten. Räknar man med urladdningar över havet så har det varit runt 30 000 sammanlagt.

Men det man mäter är dock inte det som ögat urskiljer som en enda blixt. - När det blixtar så kan det blinka till några gånger, själva urladdningen kan flamma till en, två, tre gånger i samma blixt, och det är det vi menar med en blixt, säger Fredrik Kronvall. Den gula varningen som SMHI utfärdat gäller över stora delar av landet, från södra Sverige till Norrlandskusten. Trots det har regn och åskskurarna varit relativt lokala.

- Det har handlat om en väldigt labil luftmassa. Därför har området för varningen varit så stort, vi vet inte exakt var åskskurarna hamnar, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic. Den som planerar att se på fotbolls-VM utomhus bör kanske därför slå ett extra vaksamt öga på väderprognosen. Runt östra Svealand ser det för tillfället ut som att ovädret kommer slå till innan avspark.

- Stockholmsområdet och Uppsala kommer att drabbas av kraftigt regn innan 19.00 och matchen. Det verkar som att molnen har spruckit upp runt klockan 20.00 i alla fall, säger Deana Bajic. Desto värre ser vädret ut att bli för dem som ska tillbringa lördagskvällen utomhus norrut längs Norrlandskusten - framförallt mellersta och norra Norrland. Där ser det sannolikt ut som att stora regnmängder kommer falla, det finns även risk för översvämningar.

Detta utöver de förvarande åskskurarna. - Vill du se fotbolls-VM utomhus bör du kanske hålla ett öga på himlen. Sök skydd om du ser att det kommer mörka moln, säger Deana Bajic. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet - och inte vet





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Oväder Åska Blixtnedslag Översvämningar Midsommar SMHI Varning Tågstörningar Fotbolls-VM Ullevi Räddningstjänsten

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