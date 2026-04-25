Kramfors fritidsgård firar tre år – en succé för ungdomarna

Fritidsgården i Kramfors har lyckats locka både tjejer och killar och blivit en viktig mötesplats för ungdomar i kommunen. Vi följer med in och ser vad som händer.

Kramfors fritidsgård firar tre år av framgång och har etablerat sig som en viktig mötesplats för ungdomar i kommunen. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av fritidsgård ens verksamhet är dess förmåga att attrahera en jämn fördelning av både tjejer och killar, något som många andra fritidsgård ar kämpar med.

Under en fredagskväll är lokalen full av liv och aktivitet, med ungdomar som umgås, spelar biljard och deltar i olika evenemang. Besökaren Muhammed är en av dem som bidrar till den positiva atmosfären genom att baka en kaka som ska säljas i kaféet. Fritidsgården, som öppnade i september 2023, har tagit över lokalerna efter en tidigare bank.

Den gamla bankvalvsdörren står kvar som en påminnelse om byggnadens historia, och det tidigare valvet har nu förvandlats till ett av de mest populära rummen på gården. Alice Nordin, fritidsledare, betonar att fritidsgården erbjuder en trygg och inkluderande miljö där ungdomar kan vara sig själva utan prestationskrav. Det är en plats där de kan prata med vänner, personalen och delta i aktiviteter som passar deras intressen.

Alva Nordlander lyfter fram möjligheten att delta i turneringar och spel, inklusive fotboll, biljard och femkamp. Gården är öppen fyra dagar i veckan och har tre fast anställda, vilket säkerställer en kontinuerlig och engagerad verksamhet. Bemötandet och utbudet har varit centrala fokusområden sedan starten. Alice Nordin förklarar att man medvetet har arbetat för att säkerställa att alla ungdomar, inte bara de mest högljudda, får sina behov tillgodosedda.

Detta inkluderar att erbjuda en bred variation av aktiviteter och att skapa en atmosfär där alla känner sig välkomna och respekterade. Fritidsgården har blivit mer än bara en plats att hänga på; det är ett vardagsrum för ungdomarna, en plats för kreativitet och en resurs för de som kanske inte deltar i idrottsföreningar eller andra organiserade aktiviteter. Den erbjuder en viktig social funktion och bidrar till att stärka ungdomars välbefinnande och engagemang i samhället.

Kramfors kommun driver fritidsgården och ser den som en viktig investering i ungdomarnas framtid. Den fortsatta utvecklingen av fritidsgården kommer att fokusera på att upprätthålla den positiva atmosfären, utöka utbudet av aktiviteter och säkerställa att den fortsätter att vara en relevant och värdefull resurs för ungdomarna i Kramfors





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kramfors Fritidsgård Ungdomar Bemötande Aktiviteter

United States Latest News, United States Headlines

