Kranbilskrock i Huddinge lamslår trafiken samt internationella och lokala händelser

En kranbil har kört in i en gångbro över Huddingevägen, vilket orsakat totalstopp i trafiken. Samtidigt rapporteras om olyckor i Trelleborg och Örebro, en misshandel i Falkenberg, gaslarm i Luleå samt starka ekonomiska rapporter från näringslivet.

En allvarlig trafikolycka har inträffat i Huddinge där en kranbil kört in i en gångbro som sträcker sig över Huddingevägen , även känd som väg 226, i Fullersta. Polismyndigheten har gått ut med information om att vägen nu är helt avstängd i båda riktningarna mellan trafikplats Fullersta och trafikplats Storängsleden.

Skadorna på brokonstruktionen bedöms vara omfattande och svåröverblickbara, vilket har tvingat myndigheterna att stänga av både gångbron och den hårt trafikerade huvudleden tills vidare. Händelsen har fått en mycket negativ inverkan på den lokala infrastrukturen och orsakat betydande trafikstörningar i stora delar av södra Storstockholm. I ett uppföljande skede har polisen konstaterat att föraren av kranbilen har lämnat platsen i samband med olyckan utan att ge sig till känna, vilket gör att polisen nu utreder händelsen som smitning från trafikolycksplats. Arbetet med att säkra platsen och utreda händelseförloppet pågår för fullt. Utöver den akuta situationen i Huddinge har flera andra händelser präglat nyhetsbilden under det senaste dygnet. I Trelleborg rapporteras om en trafikolycka på E6 där tre personbilar kolliderat i östgående riktning, dock utan rapporter om allvarliga personskador. Samtidigt har polisen i Falkenberg inlett en utredning rörande grov misshandel efter att en man blivit påhoppad och slagen i huvudet av flera gärningsmän under natten. I Luleå har hamnen delvis tvingats stänga efter att en gasvarnare gett utslag för vätecyanid, en åtgärd som hamnledningen tagit som en ren säkerhetsåtgärd i väntan på att utrustningen ska kontrolleras. I Örebro har en arbetsplatsolycka inträffat där en person fått ett föremål över sig, vilket nu utreds som vållande till kroppsskada för att säkerställa att inga arbetsmiljöbrister förelegat. Inom näringslivet och samhällsekonomin syns även tydliga tendenser. Antalet medlemmar i Sveriges a-kassor har för första gången nått milstolpen på över fyra miljoner, vilket bedöms bero på en ökad otrygghet på arbetsmarknaden. Samtidigt visar kvartalsrapporter från stora bolag som Handelsbanken och ABB en stark utveckling. Handelsbanken redovisar en vinst som överträffar analytikernas förväntningar, medan industrijätten ABB rapporterar en rekordhög orderingång som vida överstiger marknadens prognoser. På den internationella arenan rapporterar brittiska UKMTO att ett containerfartyg blivit beskjutet av Irans revolutionsgarde nordost om Oman. Även om fartygets brygga åsamkats stora materiella skador finns inga uppgifter om att någon i besättningen skulle ha skadats i den fientliga aktionen, vilket återigen understryker det osäkra läget för internationell sjöfart i regionen





Huddingevägen Trafikolycka Polisen Smitning Sverige

