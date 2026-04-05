Krav om 25:e tillägget växer efter Trumps uttalanden – Oro för presidentens mentala hälsa

Debatten om Donald Trumps lämplighet som president intensifieras efter hans senaste uttalanden, vilket har lett till förnyade krav på att åberopa det 25:e tillägget. Kritiker uttrycker oro över hans mentala tillstånd och förmåga att fullgöra sina uppgifter, och efterlyser en formell bedömning.

Kraven på att åberopa det 25:e tillägget mot Donald Trump intensifieras efter hans senaste uttalanden. Flera kommentatorer och politiska bedömare uttrycker djup oro över Trumps mentala tillstånd och hans förmåga att fullgöra sina presidentiella plikter. Uttalanden på sociala medier, inklusive ett som innehöll en hotfull ton och hänvisningar till religiösa fraser, har fått kritik från både demokrater och tidigare allierade republikaner.

Denna utveckling väcker på nytt frågor om presidentens lämplighet för ämbetet och behovet av en formell bedömning av hans kapacitet.\Flera framstående röster har höjts för att åberopa det 25:e tillägget, vilket möjliggör för vicepresidenten att ta över presidentämbetet om presidenten anses oförmögen att fullgöra sina uppgifter. John Harwood, tidigare Vita huset-korrespondent för CNN, argumenterar för att Trumps beteende tyder på en oförmåga att tänka klart och effektivt fungera som president. Demokratiska senatorn Chris Murphy har uttryckt sin oro och antytt att han skulle kontakta konstitutionella jurister för att diskutera frågan om det 25:e tillägget. Dessutom har andra röster, inklusive professorer och utrikesredaktörer, anslutit sig till kritiken och kräver en snabb åtgärd för att skydda nationens och världens säkerhet. Det framhålls att Trump uppvisar beteenden som indikerar en förlust av kontroll och en potentiell fara för stabiliteten.\Det 25:e tillägget, som ses som en sista utväg, specificerar hur vicepresidenten kan ta över presidentposten om presidenten är oförmögen att utföra sina uppgifter. Att inte vidta åtgärder, menar vissa, skulle vara ett brott mot regeringens ansvar gentemot landet. Kritiken mot Trumps beteende kommer i ett sammanhang där det tidigare har funnits krav på att åberopa det 25:e tillägget, både för Trump och hans föregångare Joe Biden. Denna påminnelse om möjliga mekanismer för att ifrågasätta presidentens lämplighet illustrerar vikten av att granska statschefens hälsotillstånd och förmåga att fatta rationella beslut. Diskussionen om det 25:e tillägget är inte bara en fråga om politisk strid, utan också en fråga om att säkerställa att makten utövas på ett ansvarsfullt sätt och att nationens intressen skyddas





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Underrättelsekällor: Irans militära kapacitet kvarstår trots Trumps påståendenAmerikanska underrättelsetjänstemän ifrågasätter president Trumps uttalande om att kriget i Iran kan avslutas snabbt. De menar att Iran fortfarande har en betydande robot- och drönarkapacitet och utgör ett militärt hot.

Läs mer »

MAHA-rörelsen och Trumps väljare: Sprickan växer kring hälsofrågorEn djupdykning i MAHA-rörelsen, dess relation till Trump och det ökande missnöjet bland anhängare kring hälsofrågor som vacciner och bekämpningsmedel, vilket kan påverka det kommande mellanårsvalet.

Läs mer »

Israels fruktade spionprogram kan snart vara i Trumps händerSpionprogrammets tillverkare har fått nya amerikanska ägare och en Trumpvänlig chef.

Läs mer »

Trumps nya hot mot IranDonald Trumps tålamod håller på att ta slut. Nu kommer han med nya hot mot Iran. ”Tiden håller på att rinna ut”, skriver han.

Läs mer »

Polisinsats i Hammarbyhöjden, bil körde in i parad i USA och Trumps hot mot IranPolisen genomförde en stor insats i Hammarbyhöjden efter ett bråk och en man misstänktes för vapeninnehav. I USA körde en bil in i en parad med flera skadade som följd. Samtidigt hotade USA:s president Donald Trump Iran med attacker.

Läs mer »

Fotboll: Nahir Besaras krav efter Hammarbys kross: ”Blir böter då”3–0 mot regerande mästaren. Snack om SM-guld nu? Absolut inte. – Då blir det böter, säger Hammarbykaptenen Nahir Besara.

Läs mer »