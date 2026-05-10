Kreml kräver att Armenien tar avstånd – Putin varnar för 'ukrainskt öde'

Kreml kräver att Armenien tar avstånd – annars hot om ”ukrainskt öde”. Förutom att Armenien antagit lagar som ska kratta manegen för ett framtida EU-medlemskap så var landet under måndagen och tisdagen värd för ett bilateralt toppmöte för Europeiska politiska gemenskapen (EPC) i huvudstaden Jerevan. Under en presskonferens efter lördagens segerparad krävde president Vladimir Putin att Armenien fattar ett val: EU eller Ryssland.

– Det vore rätt, både för folket och för oss som deras viktigaste ekonomiska partner, att fatta ett beslut så snart som möjligt, till exempel genom att hålla en folkomröstning, sa Putin, väl medveten om att den armeniska befolkningen är splittrad i frågan. – Det är inte vår sak, men det vore logiskt att hålla en folkomröstning och fråga armeniska medborgare vad deras val skulle vara.

Om valet skulle falla på EU-medlemskap så menade Putin att länderna kunde sträva efter en ”mild, intelligent och ömsesidigt fördelaktig skilsmässa”





