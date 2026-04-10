Kriget eskalerar: USA, Israel och Iran i intensiva förhandlingar samtidigt som spänningarna ökar

Efter attacker mellan USA, Israel och Iran, pågår intensiva förhandlingar i Pakistan. Samtidigt stiger spänningarna och ekonomiska konsekvenser börjar synas. Kriget kring Hormuzsundet påverkar inflationen i USA.

Kriget mellan Iran, USA och Israel har eskalerat kraftigt. USA och Israel inledde attacker mot Iran, vilket resulterade i dödsfallet av Irans högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen svarade omedelbart med motattacker, riktade bland annat mot Israel , samt luftangrepp mot flera närliggande länder. SVT fortsätter att liverapportera om den dramatiska utvecklingen av kriget.

USA:s president Donald Trump har uttalat sig om att landets stridsfartyg rustas upp med de bästa vapnen som någonsin tillverkats, i händelse av att förhandlingarna i Pakistan misslyckas. Trump betonade att om en överenskommelse inte nås, kommer dessa vapen att användas effektivt. Samtidigt pågår ansträngningar för att nå en vapenvila, med fokus på en möjlig två veckors vapenvila och återöppnandet av Hormuzsundet för trafik. Israeliska attacker mot Hizbollah i Libanon omfattas dock inte av vapenvilan, vilket har lett till en komplex och spänd situation. Rapporter från libanesiska myndigheter indikerar att omkring 300 personer dödades i Libanon under vapenvilans första dag. Iran har senare meddelat att Hormuzsundet fortsätter att vara stängt på grund av Israels attacker i Libanon, vilket ytterligare komplicerar situationen och påverkar globala energimarknader. Flera länder har bjudits in till samtal i syfte att nå en hållbar fred, och förhandlingarna förväntas inledas på lördag. De involverade parternas krav skiljer sig åt markant. Den iranska delegationen, ledd av parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf, har landat i Islamabad inför förhandlingarna med USA, och har ställt krav på vissa förkrav innan de riktiga fredsförhandlingarna kan inledas. \I ett annat utvecklingsspår rapporteras om en första kontakt, i form av ett telefonsamtal, mellan Israel och Libanon. USA:s regering uppmanas att ta kontakt med Libanons regering i syfte att sluta fred och avväpna Hizbollah. Den iranske parlamentarikern Mohammad Bagher Ghalibaf betonar att en vapenvila i Libanon samt frigörandet av Irans frysta tillgångar är nödvändiga för att förhandlingar ska kunna inledas. Den iranska utrikesministern Abbas Araghchi har uttryckt liknande åsikter på sociala medier. Samtidigt planerar USA:s regering att begära frisläppning av amerikanska medborgare som för närvarande hålls frihetsberövade i Iran, som en del av de kommande förhandlingarna. Förespråkare för de fängslade amerikanerna uttrycker hopp om att de kan friges som en gest av välvilja från Teheran. Minst sex amerikanska medborgare tros vara fängslade i Iran. De kommande förhandlingarna kommer att fokusera på en rad frågor, inklusive begränsning av Irans ballistiska robotprogram och kärnvapenutveckling. President Trump har tidigare betonat dessa prioriteringar. De ekonomiska konsekvenserna av konflikten märks också, då inflationen i USA stiger kraftigt. Konsumentpriserna i USA ökade med 3,3 procent i mars jämfört med föregående år, vilket är den största ökningen på fyra år. Höjda bränslepriser, orsakade av kriget och nedstängningen av Hormuzsundet, ligger bakom denna ökning. Kärninflationen, exklusive energi och livsmedel, visar ännu inte samma kraftiga ökning, men bränslepriserna påverkar den övergripande inflationen. Detta försvårar USA:s centralbanks möjligheter att sänka styrräntan. \USA:s vicepresident JD Vance har rest till Pakistan för att leda den amerikanska delegationen i förhandlingarna. Han varnade Iran för att försöka lura USA och betonade att en ärlig förhandling är vägen framåt. Vance uttryckte optimism om att mötet kan leda till positiva resultat. Det internationella samfundet följer noga utvecklingen, och hoppas på en snar lösning för att undvika ytterligare eskalering av konflikten och dess globala konsekvenser. De kommande förhandlingarna i Pakistan blir därför avgörande för att avgöra krigets framtid. De ekonomiska effekterna av konflikten fortsätter att kännas av globalt, särskilt på energimarknaderna och inflationstrycket. Konflikten fortsätter att påverka den politiska stabiliteten i regionen och dess påverkan på geopolitiska relationer





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

