Kriget i Gaza: Humanitär kris fördjupas och internationella politiska förändringar

Kriget i Gaza fortsätter att kräva offer och förvärra den humanitära krisen. Samtidigt vidtar Storbritannien åtgärder som kan komma att förändra den politiska landskapet. Brist på hjälp och omfattande attacker skapar stor oro.

Kriget i Gaza , som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, fortsätter att skörda offer och skapa en fördjupad humanitär kris . Striderna har lett till tiotusentals civila dödsoffer och en förfärlig situation för de överlevande. Den palestinska myndigheten, som kämpar med att reformera sig, betonar vikten av att bevara tvåstatslösningen för alla barn i Gaza , Västbanken och Jerusalem.

Samtidigt rapporteras det om nya israeliska attacker mot Gaza, med dödsfall och förstörelse som följd. Civilförsvaret i det Hamas-kontrollerade området rapporterar om minst 87 döda i attacker under en dag, med fokus på Gaza stad, där över 70 personer uppges ha omkommit. Al Jazeera rapporterar om attacker mot bostadshus, tältläger och fordon fullastade med flyende palestinier. Situationen förvärras av att hundratusentals palestinier tvingas söderut, till områden som Israel utpekar som humanitära zoner, men där trångboddheten och bristen på resurser är enorma. Israels utökade offensiv, som inleddes med både flyganfall och markstyrkor, syftar till att ta kontroll över Gaza stads strategiska områden. I ett tecken på förändringar i internationell politik förväntas Storbritannien officiellt erkänna en självständig palestinsk stat. Detta innebär en stor omsvängning i brittisk utrikespolitik och följs sannolikt av nya sanktioner mot Hamas. Erkännandet, som kan ses som en följd av Israels agerande och bristen på framsteg i fredsprocessen, har mött blandade reaktioner, med vissa kritiker som fruktar att det kan försvåra förhandlingarna. Samtidigt fortsätter den humanitära krisen att fördjupas i Gaza. FN:s livsmedelsprogram vittnar om svårigheter att leverera hjälp till de behövande. Bristen på mat och andra förnödenheter har lett till kaos och desperation, vilket gör det extremt svårt att distribuera hjälpen effektivt. FN:s biträdande chef för livsmedelsprogrammet betonar att de nuvarande leveranserna inte räcker för att möta behoven. De behöver öka antalet lastbilar som kommer in i Gaza för att kunna erbjuda en fungerande hjälpinsats, men menar att det saknas politisk vilja från Israel. Det är tydligt att de nuvarande hjälpinsatserna inte räcker till och att befolkningen lider stort. Dessutom rapporteras det om gisslan som hålls av Hamas, med rapporter om att ett stort antal av dessa gisslan avlidit. Denna situation förvärrar den redan komplexa och tragiska situationen ytterligare. Israels militära agerande, inklusive selektiva attacker och order om evakuering, har förvärrat läget. Israels militär har informerat hjälparbetare om att endast sjukhus kommer att betraktas som skyddade områden, vilket ökar risken för attacker mot andra civila faciliteter, inklusive platser där hjälporganisationer arbetar. Detta har fått många människor att fly sina hem. De senaste rapporterna tyder på att upp emot en halv miljon människor redan har tvingats lämna sina hem på grund av våldet. Priserna för att ta sig från staden har skjutit i höjden, och många flyr till fots, vilket ytterligare försvårar deras situation. Samtidigt som striderna fortsätter, har Israel stängt gränsövergången vid Allenbybron mellan Västbanken och Jordanien. Bron är den enda vägen för de tre miljoner palestinier som bor på Västbanken att ta sig till Jordanien och andra länder. Denna åtgärd försvårar ytterligare möjligheterna för palestinier att få tillgång till nödvändig hjälp och lämnar dem isolerade i en redan kritisk situation





