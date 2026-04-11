Kriget i Hormuzsundet: Förhandlingar strandar, blockad förvärrar världsekonomin

Förhandlingar mellan USA och Iran i Islamabad har strandat kring kontrollen av Hormuzsundet, en vital oljetransportväg. Iran vägrar att kompromissa, vilket förvärrar den globala ekonomiska situationen med stigande bränslepriser och börsturbulens som följd. USA:s försök att öppna sundet militärt har misslyckats, vilket lett till politisk spänning.

USA :s vicepresident JD Vance leder den amerikanska förhandlingsdelegationen i Islamabad, Pakistans huvudstad. Under lördagen inleddes samtal med den iranska delegationen som också befann sig på plats. Ett toppmöte ska också ha hållits mellan Vance och den iranska topptjänstemannen Mohammad Bagher Ghalibaf, talman för Irans parlament. Redan strax före klockan 19 svensk tid rapporterades att förhandlingar na strandat, enligt Financial Times, på grund av en central fråga.

Iran vägrar att kompromissa om kontrollen av Hormuzsundet, en vital vattenväg där över 20 procent av världens råolja passerar. Detta sund var tidigare öppet och utan tullar, men situationen har förändrats dramatiskt i spåren av kriget. Den iranska regimen avvisar amerikanska förslag om gemensam kontroll av fartygstrafiken genom sundet och kräver istället fullständig kontroll, med avsikt att fortsätta ta ut tullavgifter från passerande fartyg. Denna flaskhals i utflödet från Persiska viken har varit under iransk blockad sedan en attack den 28 februari, utförd av USA och Israel, vilket visat sig vara regimens främsta vapen i kriget.\Blockaden av Hormuzsundet har fått förödande konsekvenser för världsekonomin, med turbulens på världsbörserna och skenande bränslepriser som följd. I USA har bensinpriserna stigit med över 30 procent sedan krigsutbrottet. Iran utnyttjar sin förmåga att blockera sundet med relativt enkla medel som sjöminor och hot om drönare och robotar. USA och Israel har hittills visat sig oförmögna att öppna sundet med militära medel, trots omfattande luftanfall. Detta har lett till stor frustration hos den amerikanske presidenten, Donald Trump, som riktat kritik mot europeiska Natoallierade som avvisat hans krav på militär intervention för att öppna sundet. Flera medier rapporterade under lördagen om att amerikanska örlogsfartyg passerat genom sundet i syfte att röja minor, utan att ha samrått med Iran. Iran dementerade dock dessa uppgifter och hävdade att man gav fartygen 30 minuter på sig att vända, vilket de också ska ha gjort. Detta illustrerar den spända situationen och de komplexa diplomatiska utmaningarna som råder i regionen.\Förhandlingarna i Islamabad belyser de svåra avvägningarna mellan geopolitiska intressen och ekonomiska realiteter. Hormuzsundet är av avgörande betydelse för den globala energitillgången, och blockaden har direkta effekter på energipriser och den globala handeln. De iranska kraven på full kontroll av sundet reflekterar regimens strategiska intresse av att stärka sin position i regionen och utöva inflytande över internationella handelsflöden. Samtidigt understryker USA:s ansträngningar att förhandla fram en lösning landets intresse av att stabilisera situationen och skydda sina ekonomiska intressen. Den misslyckade militära strategin att öppna sundet har också satt press på USA att söka diplomatiska lösningar. Denna geopolitiska maktkamp och de ekonomiska konsekvenserna av blockaden riskerar att fördjupa krisen och skapa ytterligare instabilitet i regionen, vilket kräver fortsatt noggrann bevakning och diplomatisk aktivitet





