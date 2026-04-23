Kriget i Iran hotar svensk ekonomi – högre inflation, lägre tillväxt och ransonering kan bli aktuellt

Regeringen varnar för allvarliga ekonomiska konsekvenser av kriget i Iran, inklusive högre inflation, lägre tillväxt, stigande arbetslöshet och höjda räntor. Ransonering av drivmedel kan bli aktuellt om situationen förvärras.

Statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson informerade allmänheten om de allvarliga ekonomiska konsekvenserna av det pågående kriget i Iran under en presskonferens på torsdagen.

Bilden som målas upp är dyster och pekar på en rad negativa effekter för den svenska ekonomin. Regeringen förutspår en ökad inflationstakt, vilket innebär att priserna på varor och tjänster kommer att stiga, vilket i sin tur minskar köpkraften för hushållen. Tillväxten förväntas bromsa in markant, vilket kan leda till en stagnation eller till och med en nedgång i ekonomisk aktivitet. Arbetslösheten riskerar att öka, vilket innebär att fler människor kan förlora sina jobb och hamna i ekonomisk osäkerhet.

Dessutom förutspås räntorna stiga, vilket gör det dyrare att låna pengar för både privatpersoner och företag. En av de mest omedelbara och påtagliga konsekvenserna är de kraftigt stigande priserna på olja och gas, vilket påverkar transportkostnader, uppvärmning och energiproduktion. Regeringen förbereder sig för att kriget kan bli långvarigt och betonar att även om striderna skulle upphöra snabbt, kommer konsekvenserna att vara betydande.

Finansminister Svantesson underströk vikten av att minska energianvändningen och antydde att ransonering av drivmedel kan bli nödvändigt på sikt. Regeringen hoppas dock att hushåll och företag frivilligt kommer att minska sin energiförbrukning innan mer drastiska åtgärder behöver vidtas. En kritisk faktor i denna situation är läget i Hormuzsundet, en strategiskt viktig sjöfartsväg genom vilken en stor del av världens oljetransporter passerar. Osäkerheten kring sjöfarten i området skapar oro på energimarknaden och bidrar till prisökningarna.

Regeringen för aktivt samtal med andra länder för att säkerställa fri passage genom sundet, men betonar att man strävar efter att uppnå detta utan militära insatser. Det nuvarande oljepriset ligger över 100 dollar per fat, och enligt uppskattningar från Internationella energiorganet (IEA) kan bortfallet av oljetransporter genom Hormuzsundet uppgå till över 13 miljoner fat per dag. Detta enorma bortfall kan få förödande konsekvenser för den globala energiförsörjningen och ytterligare driva upp priserna.

Regeringen planerar att presentera en extra ekonomisk prognos i maj för att ge en mer detaljerad bild av de förväntade effekterna av kriget. Man har redan inlett en dialog med näringslivet, inklusive representanter från SAS och Lantbrukarnas riksförbund, för att få en bättre förståelse för de störningar som kriget orsakar.

Statsminister Kristersson betonade att regeringen inte har någon kontroll över fred eller krig i Mellanöstern, men att man måste göra allt som står i sin makt för att hantera situationen på hemmaplan. Detta inkluderar att vidta åtgärder för att stärka den svenska ekonomin, minska energiberoendet och skydda medborgarna från de negativa konsekvenserna av kriget. Regeringen kommer att övervaka situationen noggrant och anpassa sin politik efter behov.

Det är tydligt att kriget i Iran utgör ett allvarligt hot mot den svenska ekonomin och kräver ett samlat och ansvarsfullt agerande från både regeringen, näringslivet och allmänheten. Förberedelser för potentiella energibesparingar och en ökad beredskap är avgörande för att mildra de negativa effekterna och säkerställa Sveriges ekonomiska stabilitet i en osäker värld. Den långsiktiga påverkan av kriget är fortfarande svår att förutse, men regeringen är fast besluten att göra allt som krävs för att skydda Sveriges intressen och välfärd





