Kriget i Mellanöstern eskalerar: Iran svarar på attacker

USA och Israels attacker mot Iran har lett till motattacker och ökad spänning i Mellanöstern. SVT rapporterar live om utvecklingen.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av landets högsta ledare, ayatolla Khamenei.

Iran har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera angränsande nationer. Situationen är ytterst instabil och SVT rapporterar kontinuerligt om krigets utveckling. Demonstrationen har börjat i Israel mot regeringen och krigen i Iran och Libanon. Israel väntar på grönt ljus från USA för att återuppta kriget mot Iran.

Opinionsundersökningar visar att stödet för fortsatt konflikt är starkt, men en växande skepsis mot regeringens mål börjar synas. Vapenvilan mellan USA och Iran har förlängts, men dess varaktighet är osäker. Ursprungligen planerades delegationer från båda länderna att resa till Pakistan för samtal, men den amerikanska delegationens avresa har ställts in. Hormuzsundet är fortfarande stängt på grund av en amerikansk blockad mot iranska hamnar, och Iran hotar att attackera fartyg som passerar utan tillstånd.

Samtidigt har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrat militären att intensifiera anfallen mot Hizbollah i Libanon, efter att Hizbollah avfyrat raketer och drönare mot norra Israel. Trots en tidigare vapenvila har båda sidor fortsatt att anklaga varandra för brott mot överenskommelsen. Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi har uttryckt tvivel om USA:s engagemang för diplomati och framfört en kravlista till pakistanska ledare för att få ett slut på kriget.

Den iranska delegationen har lämnat Pakistan, och tidigare planerade samtal med USA har därmed avbrutits. Donald Trump har uppmanat sina sändebud att avstå från långa resor i syfte att förhandla, och hävdar att USA har alla nödvändiga trumfkort på hand. Samtidigt rapporteras det om dödsfall i Libanon till följd av israeliska attacker, trots den förlängda vapenvilan. Kommersiella flygningar har återupptagits på Teherans internationella flygplats, vilket tyder på en viss normalisering av situationen.

USA:s finansminister Scott Bessent har meddelat att landet inte kommer att förlänga undantag som tillåtit viss handel med olja från Iran och Ryssland, vilket kan få ytterligare konsekvenser för energimarknaden. Situationen är fortsatt mycket allvarlig och kräver omedelbara diplomatiska insatser för att förhindra en ytterligare eskalering av konflikten





