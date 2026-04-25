Kriget i Mellanöstern eskalerar: Iran svarar på attacker och diplomatin stannar av

USA och Israels attacker mot Iran har lett till motattacker och ökad spänning i Mellanöstern. Diplomatiska försök till fred har stannat av och situationen är mycket instabil.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei.

Iran har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera angränsande nationer. Situationen utvecklas snabbt och SVT rapporterar live om krigets gång. Initiala försök till diplomati, där USA planerade att sända en delegation till Pakistan för samtal med Iran, har dock avbrutits på order av president Donald Trump, som hävdar att USA innehar en stark förhandlingsposition och att Iran initialt presenterade ett otillfredsställande förslag.

Trots en förlängd vapenvila mellan USA och Iran kvarstår osäkerheten kring dess varaktighet och omfattning. Hormuzsundet är fortfarande blockerat av USA, vilket hotar den globala oljetillförseln, och Iran varnar för attacker mot fartyg som passerar utan tillstånd. Parallellt med de direkta konfrontationerna mellan Iran, Israel och USA, har situationen i Libanon förvärrats. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har beordrat militären att slå mot Hizbollah i Libanon med kraft, efter att Hizbollah avfyrat raketer och drönare mot norra Israel.

Trots en vapenvila som förlängdes efter samtal i Washington, fortsätter anklagelser om brott mot avtalet från båda sidor. Inom Israel hålls demonstrationer mot regeringen och krigen i Iran och Libanon, och Israels utrikesminister Israel Katz har uttryckt att landet väntar på ett godkännande från USA för att återuppta kriget mot Iran. Opinionsundersökningar visar att stödet för konflikt med Iran och Hizbollah fortfarande är starkt, men att en växande skepsis mot regeringens mål börjar spridas bland befolkningen.

Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi har framfört en ståndpunkt gällande ett "genomförbart ramverk för att permanent få ett slut på kriget mot Iran", men uttrycker samtidigt tvivel om USA:s engagemang för diplomati. Den iranska delegationen har lämnat Pakistan utan att några direkta samtal med USA har ägt rum, trots tidigare meddelanden från Vita huset om planerade möten. President Trump har kritiserat planerna på att sända sändebud till Pakistan och hävdar att USA har alla trumfkort på hand.

Rapporter indikerar att den iranska delegationen överlämnat en kravlista till pakistanska ledare för att uppnå fred med USA och Israel. Samtidigt fortsätter de militära operationerna i Libanon, där minst fyra personer har dödats i israeliska attacker på lördagen. Trots förlängningen av vapenvilan mellan Libanon och Israel har attacker fortsatt, vilket tyder på en bräcklig fred och en fortsatt risk för eskalering. Den långvariga konflikten mellan Israel och Libanon fortsätter att prägla regionen och bidrar till den övergripande instabiliteten





