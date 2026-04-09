Kriget i Mellanöstern: Intensiva attacker, förhandlingar och en bräcklig vapenvila

Den senaste utvecklingen i konflikten präglas av intensiva attacker och försök till förhandlingar. Libanon är i fokus då landet inte omfattas av vapenvilan. Humanitära läget är kritiskt.

Den senaste utvecklingen i den eskalerande konflikten mellan Iran , USA, Israel och Libanon präglas av intensiva attacker och förhandlingar. Efter att USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare, ayatolla Khamenei, har Iran svarat med motattacker, inklusive mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. SVT Nyheter rapporterar live om krigets utveckling, med ständiga uppdateringar om läget på marken och de politiska reaktionerna.

En central punkt i konflikten är Libanon, där situationen snabbt försämrats efter omfattande israeliska attacker som krävt hundratals liv. USA och Israel har infört en vapenvila, men den inkluderar inte Libanon, vilket har lett till en kris och stark kritik från flera europeiska ledare. Samtidigt stänger Iran återigen Hormuzsundet, vilket ytterligare ökar spänningarna i regionen och påverkar global handel och energiförsörjning. Det humanitära läget i Libanon är kritiskt, sjukhus börjar få slut på nödvändiga förnödenheter, och invånare lever i rädsla för nya attacker.\Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har gett i uppdrag åt landets kabinett att inleda direkta förhandlingar med Libanon, med fokus på att avväpna Hizbollah och upprätta fredliga relationer. Beskedet kommer efter en dag av massiva israeliska anfall mot Libanon, vilket lett till en vapenvila mellan Israel, USA och Iran, men som inte omfattar Libanon. Libanesiska myndigheter rapporterar om över 200 döda under vapenvilans första dag, vilket ytterligare komplicerar situationen. Israeliska attacker mot Hizbollah i Libanon ingår inte i vapenvilan, enligt Israel. Parterna har bjudits in till samtal i syfte att nå en hållbar fred, men deras krav verkar vara mycket olika. Hizbollah, en shiamuslimsk milis och politiskt parti som grundades delvis med iransk hjälp, agerar ombud för Iran i konflikten och har delvis terrorstämplats. Konflikten blossade upp på nytt i samband med Gazakriget. Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att Libanons sjukhus börjar få slut på livräddande förnödenheter. Den israeliska militären har utfärdat en evakueringsorder för södra Beirut. Tre svenska medborgare har dödats i Libanon, vilket bekräftats av svenska UD.\Flera europeiska ledare, inklusive EU-chefen Kaja Kallas och Spaniens utrikesminister Jose Manuel Albares, fördömer de israeliska attackerna mot Libanon och kräver att landet ska inkluderas i vapenvilan. Kallas betonar att Israels rätt till självförsvar inte rättfärdigar den ”massiva förstörelsen” och att Hizbollah måste lägga ned vapnen. Israeliska militären rapporterar om att en släkting till Hizbollahs ledare Naim Qassem dödats i attackerna, vilket Hizbollah ännu inte kommenterat. Samtidigt vittnar invånare i Libanon om den fruktansvärda situationen och den djupa rädslan för framtiden. Niam Chebbo, vars grannhus träffades i attackerna, uttrycker sin rädsla och säger att han lever i en mardröm. Konflikten har eskalerat snabbt och den aktuella vapenvilan inkluderar inte Libanon, vilket tyder på en komplex och mycket farlig situation i Mellanöstern. Hizbollah har beskjutit mål i Israel efter krigsutbrottet, vilket ytterligare ökar spänningarna. Det är en komplex och farlig situation med många aktörer inblandade





Spänningarna i Mellanöstern eskalerar: Iran hotar energiinfrastruktur och Gulfstater vidtar åtgärderKuwait inför utegångsförbud och Bahrain pausar hamnverksamhet efter att Iran riktat hot mot oljeinfrastruktur i Saudiarabien och andra Gulfstater. Iranska statliga medier varnar för attacker och regimen förbereder sig för alla scenarier.

Trump: ”Ny guldålder för Mellanöstern”I går kväll hotade Donald Trump Iran med att ”en hel civilisation kommer att dö” – i dag på onsdagsmorgonen skriver han på sin egen…

Intensifierade strider i Mellanöstern: Iran, USA och Israel i konfliktKriget mellan Iran, USA och Israel fortsätter att eskalera. Samtidigt som en vapenvila avtalats, är dess omfattning och villkoren för en hållbar fred föremål för intensiv debatt och osäkerhet. Libanon fortsätter att attackeras, och världsekonomin påverkas kraftigt.

Tre experter om guld – därför sänkte kriget den trygga hamnenNär bomberna faller och osäkerheten lamslår världens börser väntar sig många att kapital ska flyttas till guld.

