Kriget i Mellanöstern: Intensiva strider, misslyckade förhandlingar och diplomatiska försök

USA och Israel attackerade Iran, vilket ledde till dödsfallet av ayatolla Khamenei och motattacker. Misslyckade fredsförhandlingar, spänningar i Hormuzsundet och diplomatiska försök präglar situationen. Ryssland erbjuder medling. Förhandlingar mellan Israel och Libanon i USA pågår.

USA och Israel har genomfört en attack mot Iran, vilket resulterade i dödsfallet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen svarade omedelbart med motattacker, inklusive riktade angrepp mot Israel och luftangrepp mot flera närliggande länder. SVT rapporterar löpande om krigets utveckling, vilket skapar en intensiv bevakning av situationen. Samtidigt pågår diplomatiska ansträngningar och spänningarna kvarstår, vilket komplicerar läget ytterligare.

Flera källor rapporterar att USA och Iran överväger att återuppta förhandlingarna i Pakistans huvudstad Islamabad. Dessa samtal, som ägde rum tidigare men bröt samman efter 21 timmar, misslyckades på grund av meningsskiljaktigheter kring Irans kärnvapenprogram och navigeringen i Hormuzsundet. Efter samtalens kollaps meddelade USA:s tidigare president Donald Trump att USA skulle blockera all trafik till och från iranska hamnar. Irans revolutionsgarde har varnat för att alla militära fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer att betraktas som en kränkning av vapenvilan. Samtidigt pågår diskussioner om nya samtal innan vapenvilan upphör den 22 april. I ett separat utvecklingsmoment möts israeliska och libanesiska representanter i USA, med medling av USA:s Marco Rubio. Libanon efterlyser en vapenvila och fortsatta samtal, medan Israel fokuserar på att nedrusta Hizbollah. Hizbollah har uttryckt ointresse för samtalen, vilket visar på komplexiteten i de regionala relationerna.

Iran kräver skadestånd från länder som de anser ha deltagit i attackerna från USA och Israel, vilket rapporteras av Sky News. Kravet riktas mot Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Jordanien. Irans FN-representant hävdar att dessa länder har brutit mot internationell rätt och måste betala full ersättning för skadorna. USA:s blockad av iranska hamnar ökar spänningarna i Hormuzsundet. Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, analyserar situationen och betonar att USA måste väga hur långt de kan pressa Iran och vilka kompromisser som är möjliga. Han nämner också att USA eventuellt underskattat Irans förmåga att använda Hormuzsundet som ett vapen. Ryssland, representerat av utrikesminister Sergej Lavrov, uppmanar Iran och USA att förhindra en ny uppblossning av striderna och erbjuder sin medling. Samtidigt antyder USA:s vicepresident JD Vance att samtalen med Iran gör framsteg och att Teheran måste vidta åtgärder för att öppna Hormuzsundet, vilket pekar på en komplex och föränderlig situation





