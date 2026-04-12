Kriget i Mellanöstern: Svenska exportjättar navigerar genom turbulens

Kriget mellan USA och Iran skapar utmaningar för svenska exportföretag i Mellanöstern, med logistikproblem och förändrade handelsmönster. Samtidigt öppnas nya möjligheter inom vissa sektorer.

Bromsad försäljning, logistikproblem – men också nya möjligheter. Kriget mellan USA och Iran har påverkat svenska exportjättar i Mellanöstern på olika sätt. Världsekonomin har påverkats kraftigt av kriget mellan USA och Iran. Höga oljepriser och fraktproblem är bara några av de utmaningar som uppstått. Bombningarna innebar att Hormuzsundet stängdes, vilket skapade panik i början när företag inte visste hur de skulle hantera frakt- och logistikproblemen.

Företag rapporterade om transporter som inte kom fram, skickades tillbaka eller dumpades på andra platser, vilket gjorde dem svåra att spåra. Men både lokala myndigheter och svenska företag anpassade sig snabbt och omdirigerade frakt till västra provinsen i Saudiarabien. Många svenska företag har verksamhet i regionen, inklusive telekombolaget Ericsson, förpackningsjätten Tetra Pak, kraftbolaget ABB och medicinteknikföretaget Getinge. En bransch som drabbats särskilt hårt är skogsindustrin. Konflikten har lett till en kraftig inbromsning av affärerna i regionen för försäljning av trävaror, massa, papper och kartong. Skogsindustrierna konstaterar i en färsk rapport att länder nära Persiska viken i praktiken är stängda och att transportkostnaderna vid Röda havet har ökat dramatiskt, vilket gjort försäljningen olönsam. Transportavstånd riskerar att drabbas hårdare av ökade oljepriser och drivmedelskostnader. Framtiden är osäker, och det krävs långsiktig stabilitet för att företagen ska kunna vara aktiva i regionen. Försäljningen till området är relativt liten, men den globala oron påverkar frakter och energipriser globalt, vilket kan få allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Samtidigt ser vissa företag möjligheter. Det finns en stor efterfrågan på svenska lösningar för att reparera skador på energiinfrastrukturen. Saudiarabien planerar att bygga järnvägar för att minska beroendet av sjöfart, vilket kan öppna nya möjligheter för svenska företag. Mellanöstern är en mindre del av svensk export, men företagen ser potential att växa. Företagen vittnar om att situationen är volatil och att de är beredda på att krisen kan fortsätta. De ser inte slutet på krisen och har beredskap för eventuella framtida problem. Trots utmaningarna finns det alltså möjligheter för svenska företag att anpassa sig och hitta nya affärsvägar i regionen. Genom att fokusera på innovativa lösningar och anpassa sig till förändrade omständigheter kan svenska exportörer fortsätta att vara aktiva och framgångsrika i Mellanöstern





