Kriget i Ukraina: Luftvärnssatsning, markvinster och nya sanktioner

Sammanfattning av de senaste händelserna i Ukraina-kriget, inklusive privat luftvärn, markframgångar, EU-sanktioner och drönarattacker.

Ryssland s storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Läget vid Kostiantynivka, en del av Ukraina s fästningsbälte i öster, beskrivs som svår men inte kritisk.

Enligt ukrainska källor gör löven på träden det enklare för ryssarna att osedda röra sig framåt. Fler än 30 företag i Ukraina har valt att delta i ett pilotprojekt menat att engagera den privata sektorn i landets luftvärn, skriver försvarsdepartementet. Företagen har därmed tillåtelse att bidra med egna luftvärnsenheter, styrkor som redan ska ha börjat skjuta ner ryska projektiler. Målet är att skydda viktig infrastruktur från Rysslands dagliga drönar- och robotangrepp.

Inför de senaste årens vintrar har ryssarna särskilt riktat in sig mot energianläggningar i Ukraina, vilket lämnat både storstäder och mindre orter utan värme och el. Ukrainas militär har återtagit 600 kvadratkilometer mark sedan årsskiftet och tog bara i maj 100 kvadratkilometer mer än vad ryssarna gjorde, uppger försvarschef Oleksandr Syrskyj. Fienden försöker fortsatt avancera i östra och södra Ukraina. Antalet sammandrabbningar har ökat markant.

De hårdaste striderna pågår i områdena vid Pokrovsk, Oleksandrivsk och Hulyaipole. Tiden är inte mogen för EU att inleda samtal med Ryssland om kriget i Ukraina. Det menar EU:s utrikeschef Kaja Kallas. Vi känner att vi inte är där än, säger Kallas vid en presskonferens i samband med ett EU-möte i Nicosia, Cypern, på måndagen.

Hon adderar att vi behöver ha strategiskt tålamod vad gäller att pressa Ryssland till en position där de verkligen skulle förhandla. Unionen har tagit fram en lista på 80 nya sanktioner. Vilken typ av sanktioner det rör sig om är inte känt, men enligt Kallas rör det sig bland annat om sanktioner inom den militära sektorn. Ukrainsk militär uppger att man anfallit två oljedepåer på den rysk-ockuperade Krimhalvön.

Attackerna ska ha skett under natten mot måndag. Den ukrainska militären säger sig även ha slagit till mot en oljedepå i Novorossiysk vid Svarta havet. Även en pumpstation i Volgograd-regionen har attackerats av Ukraina. Åtminstone en drönare har under måndagsmorgonen inkräktat på lettiskt luftrum, skriver nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lettiska militären.

Drönaren ska ha kommit från den ryska gränsen. Drönaren har skjutits ner av ett Natoplan uppger militären för nyhetsbyrån. Natoplanet i frågan tillhör den franska militären och var baserat i Litauen. Det ingår i försvarsalliansen Natos luftövervakningsinsats i Baltikum, enligt den lettiska militärens presstalesperson.

Flyglarmet har upphört men den lettiska militären har utfärdat en ytterligare varning om lufthot i de östra regionerna av landet. Fem personer har dött och 14 skadats i en rysk attack i Ukrainas sydöstra region Zaporizjzja, uppger Reuters. Ryssland ska ha attackerat regionen med flyganfall, drönare och beskjutning, vilket ska ha skadat infrastruktur, bostadshus och bilar. Ryska attacker ska även ha riktats mot energiinfrastruktur i Ukrainas Odessa-region vilket orsakat strömavbrott för över 1 000 hem.

Samtidigt ska en lastanläggning ha fattat eld i den ryska hamnen Novorossiysk efter en drönarattack, uppger lokala myndigheter. Ingen ska ha skadats, rapporterar Reuters. De båda ledarna möttes i London under helgen. Enligt Zelenskyj diskuterade de även skyddet av Ukrainas energiinfrastruktur och Ukrainas förberedelser inför vintern.

Ukrainska myndigheter uppger på söndagen enligt Reuters att en rysk drönare träffat en lagringsanläggning för använt kärnbränsle i närheten av kärnkraftverket i Tjernobyl. Enligt Internationella atomenergiorganet (IAEA) orsakade attacken omfattande skador på anläggningens byggnader och IAEA kommer att åka dit för att göra en undersökning





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