Kriget mellan Iran, USA och Israel eskalerar: Attackerna fortsätter trots fredsförhandlingar

Konflikten mellan Iran, USA och Israel intensifieras. Trots pågående fredssamtal i Islamabad fortsätter militära attacker, inklusive dödandet av Irans högste ledare och motattacker mot Israel. Spänningarna i Hormuzsundet ökar och en humanitär kris fördjupas i Libanon.

Krig et mellan Iran, USA och Israel har eskalerat kraftigt. USA och Israel inledde attacker mot Iran, vilket resulterade i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen svarade omedelbart med motattacker, främst riktade mot Israel , samt luftangrepp mot ett flertal närliggande länder. Situationen är extremt spänd och SVT liverapporterar kontinuerligt om utvecklingen.

Samtidigt pågår fredssamtal mellan USA och Iran i Islamabad, vilket lägger ytterligare en dimension till den komplexa situationen. President Trump, på väg till en UFC-gala, uttryckte en övertygelse om USA:s seger och menade att Iran redan var besegrat, trots den rådande militära konflikten. Denna retorik står i stark kontrast till de intensiva förhandlingarna och den allvarliga situationen på marken.\Demonstrationer har brutit ut i Tel Aviv, där demonstranter uttrycker oro över den ökande våldsamheten och konsekvenserna av kriget. Den tredje omgången av samtal i Islamabad ses av många som den sista chansen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse. Den amerikanska delegationen, ledd av vicepresident JD Vance, har en begränsad tid i Islamabad, vilket understryker den brådskande situationen. Kriget har redan fått förödande konsekvenser, med över 2 000 dödsfall i Libanon och tusentals skadade. Israeliska attacker mot Libanon, som intensifierades efter mordet på Khamenei, har bidragit till den humanitära krisen. Premiärminister Netanyahu betonar att den militära kampanjen mot Iran inte är över och hävdar att Iran är försvagat och desperat efter vapenvila.\Spänningarna i Hormuzsundet har ökat dramatiskt. Amerikanska robotjagare har seglat genom sundet i en minröjningsinsats, medan Iran varnar för att man kommer att attackera amerikanska fartyg som försöker korsa sundet. Centcom bekräftar närvaron av amerikanska krigsfartyg och betonar vikten av att säkerställa säker passage genom sundet. Samtidigt rapporteras det om framsteg i fredssamtalen, särskilt gällande Hormuzsundet, frysta tillgångar och Israels attacker mot Libanon. Förhandlingarna, som inleddes under lördagen, präglas av intensiva diskussioner och snabba förändringar. Iransk militär förnekar uppgifterna om att amerikanska fartyg korsat sundet, men har utfärdat en varning om omedelbara attacker om så sker. Denna komplexa kombination av militära operationer, fredssamtal och politiska uttalanden skapar en extremt osäker och explosiv situation i regionen. Utvecklingen följs noga av internationella observatörer och media





