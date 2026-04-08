Kriget mellan Iran, USA och Israel: Vapenvila utlyst men spänningarna kvarstår

En tillfällig vapenvila har utlysts i kriget mellan Iran, USA och Israel, men konflikten är långt ifrån över. Intensiva attacker, dödsfall och olika krav från parterna gör att framtiden för freden är oviss. Libanon fortsätter att vara en arena för striderna.

Senaste nytt från kriget mellan Iran , USA och Israel . Efter intensiva attacker har nu en vapenvila på två veckor utlysts, men spänningarna kvarstår och framtiden är oviss. USA och Israel attackerade Iran , vilket ledde till döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. SVT liverapporterar kontinuerligt om utvecklingen.

Donald Trump har uttalat sig om Irans uran, en strategisk resurs för kärnvapenproduktion, och antyder att frågan kommer att hanteras. Vita huset har tidigare kommunicerat att ett av krigsmålen var att förhindra Irans kärnvapenförmåga. Efter den tillfälliga vapenvilan utropade både Iran och USA sig som vinnare, vilket tyder på komplexiteten i situationen.\Mellanösternexperten Alexander Atarodi har kommenterat Irans tiopunktslista för framtida förhandlingar, som inkluderar krav som lyftandet av sanktioner, kontroll över Hormuzsundet och ersättning för fartygstrafik. Atarodi menar att listan är ett sätt för Iran att kommunicera till sitt folk att det är de som sätter villkoren för freden. Han ser också att Trump kan hitta politiska fördelar i avtalet, särskilt i förstörelsen av Irans militära kapacitet. Samtidigt väcker villkoren i Irans tiopunktslista debatt i USA. USA-korrespondenten Sofia Yohannes uttrycker skepsis kring Irans krav på att sanktionerna ska hävas och att landet ska få fortsätta anrika uran, något som hon anser vara kritiskt för krigsutbrottet från USA:s sida. Yohannes varnar för att detta skulle kunna ge Iran möjlighet att återuppbygga sin kapacitet. Kritiker ifrågasätter också Irans potentiella kontroll över Hormuzsundet, som inte fanns före kriget.\Trots vapenvilan verkar kriget i Libanon fortsätta. Premiärminister Benjamin Netanyahus kontor har indikerat att Libanon inte ingår i vapenvilan, och Israel avser att fortsätta sina attacker mot Hizbollah, som stöds av Iran. SVT:s Mellanösternkorrespondent Gilda Hamidi-Nia rapporterar om detta. Oklart är hur länge striderna i Libanon kommer att pågå. Parallellt har USA:s president Donald Trump meddelat att USA kommer att hjälpa till med trafikflödet i Hormuzsundet, något som han tror kommer att generera stora ekonomiska fördelar. Han skriver också att Iran nu kan inleda återuppbyggnaden efter USA:s och Israels attacker. Pakistan, som agerar medlare, har bjudit in USA och Iran till fredssamtal i Islamabad på fredag. Premiärminister Shehbaz Sharif hoppas på en hållbar fred genom dessa samtal. Donald Trump har också kommenterat Irans tiopunktslista, som han ser som en bra grund för fortsatta samtal. Viktiga punkter inkluderar att alla resolutioner från FN:s säkerhetsråd ska dras tillbaka och att Iran ska få kompensation. Samtidigt reagerar de asiatiska börserna positivt på utvecklingen, med betydande uppgångar i Sydkoreas Kospi och Japans Nikkei 225. Medlarlandet Pakistan hävdar att vapenvilan också inkluderar Libanon.





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Israel Krig Vapenvila

United States Latest News, United States Headlines

