Kriget mellan USA, Israel och Iran: Eskalering, diplomati och globala konsekvenser

En sammanfattning av den senaste utvecklingen i kriget mellan USA, Israel och Iran, inklusive militära attacker, diplomatiska ansträngningar och globala konsekvenser.

USA och Israel har genomfört en chockerande attack mot Iran, vilket resulterade i dödsfallet av landets högsta ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen svarade omedelbart med motattacker mot Israel och luftangrepp mot flera grannländer, vilket markerar en betydande eskalering i konflikten. SVT:s liverapportering har följt utvecklingen av detta fullskaliga krig, med fokus på de snabbt förändrade omständigheterna och de geopolitiska konsekvenserna.

JD Vance, USA:s vicepresident, uttryckte i en Reuters-intervju att den djupa misstron mellan USA och Iran inte kan överbryggas snabbt. Samtidigt rapporteras det att iranska förhandlare visar en vilja att nå en överenskommelse, vilket Vance beskriver som en positiv signal. Han betonar dock de stora skillnaderna i ländernas krav och oenigheterna kring Irans kärnvapenprogram som betydande hinder för framsteg.

Hormuzsundet, en kritisk vattenväg för global handel, har blivit en central punkt i konflikten. Iran har kontrollerat passagen sedan kriget inleddes, vilket har lett till en amerikansk blockad av iranska hamnar. Rapporter om fartyg som lyckats passera sundet, trots blockaden, tyder på en viss grad av instabilitet och osäkerhet i området. Denna situation understryker de komplexa utmaningar som är involverade i att upprätthålla sjöfarten och navigera i de spända politiska relationerna.

Parallellt med de militära och politiska spänningarna pågår diplomatiska ansträngningar. Representanter från Israel och Libanon har träffats i Washington för att diskutera situationen, dock utan deltagande av Hizbollah, den iranstödda milisen. Samtalen har mötts av blandade reaktioner i Libanon, där åsikterna varierar mellan att se förhandlingar som en väg till fred och att motsätta sig dem på grund av de israeliska attackerna.

Europeiska länder arbetar på en plan för att öppna Hormuzsundet för sjöfart efter krigsslutet, en plan som kan komma att utesluta USA. Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer planerar ett digitalt möte för att diskutera planen, utan amerikansk närvaro. Samtidigt har USA:s president Donald Trump kritiserat Italiens premiärminister Giorgia Meloni efter att hon uttryckt stöd för påvens fredsförsök, vilket ytterligare illustrerar de spända relationerna mellan ledarna. Trump antyder att förhandlingar med Iran kan återupptas inom kort, vilket öppnar upp för ytterligare ovisshet och potentiella förändringar i den geopolitiska dynamiken.





