Kriget mellan USA och Iran: Eskalering trots fredsförsök

Efter mordet på ayatolla Khamenei eskalerar kriget mellan USA och Iran. Samtidigt pågår fredsförhandlingar i Islamabad, men enighet verkar avlägsen. Israel fortsätter att bomba Libanon.

Krig et mellan USA och Israel mot Iran eskalerar dramatiskt efter attacken som ledde till ayatolla Khameneis död, vilket utlöste en serie motattacker och luftangrepp över regionen. SVT följer utvecklingen noggrant och rapporterar live om de snabba förändringarna i konfliktområdet. Fredsförhandlingar har inletts i Islamabad, Pakistan, men trots ansträngningar från båda sidor och medling från bland annat Pakistan, verkar enighet vara långt borta.

Många frågor kvarstår, och regionen står inför en oviss framtid.\Flera möten och diskussioner har ägt rum i Islamabad, inklusive samtal mellan Irans parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf och Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Ghalibaf uttryckte försiktig optimism i ett inlägg på X, men betonade bristen på förtroende baserat på tidigare erfarenheter. USA:s vicepresident, JD Vance, ledde den amerikanska delegationen och meddelade att ingen överenskommelse hade nåtts, särskilt i kärnenergifrågan. Irans utrikesdepartements talesperson, Esmaeil Baghaei, rapporterade om utbyte av texter om viktiga frågor som Hormuzsundet, krigsskadestånd och sanktioner. Samtidigt fortsätter Israel att bomba städer i södra Libanon, vilket ytterligare komplicerar situationen och understryker den djupa krisen.\Trots ihärdiga försök och långa förhandlingar, inklusive ett uttalande från Pakistans utrikesminister om vikten av vapenvila, har parterna inte lyckats hitta en gemensam grund. Det sista mötet i Islamabad slutade utan någon överenskommelse. USA och Iran verkar stå långt ifrån varandra, framför allt i kärnenergifrågan och situationen i Hormuzsundet. Irans militär betonar att militära fartyg som försöker passera sundet kommer att mötas med ”starka svar”, medan fredsförhandlingarna fortsätter under söndagen. Samtidigt som diplomatiska ansträngningar pågår, demonstrerar människor i både Israel och Libanon och uttrycker oro över den ökande våldsamheten och konsekvenserna av konflikten





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Israel Krig Fredsförhandlingar

United States Latest News, United States Headlines

