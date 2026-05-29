Kriget mellan USA och Iran: Fredsavtalet nära men Hormuzsundet en knäckfråga

USA och Israel attackerade Iran den 28 februari 2026 och dödade ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker. Världen väntar på ett fredsavtal där blockaden av Hormuzsundet är central. Samtidigt pågår strider i Libanon och nya attacker mot Hormuzsundet.

Den 28 februari 2026 inledde USA och Israel en attack mot Iran som resulterade i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker, bland annat mot Israel.

Världen väntar nu på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en central knäckfråga. FN rapporterar att elva barn har dödats eller skadats per dygn i Libanon sedan Israel utökade sina attacker i landet, trots en formellt gällande vapenvila. Kraftiga israeliska flyganfall slog under natten till onsdagen och in på torsdagen mot städer och byar i södra Libanon, efter att Israel utlyst ett nytt område där som stridszon.

Irans Revolutionsgarde (IRGC) uppger att dess flotta har avfyrat varningsskott mot fyra fartyg nära Hormuzsundet. Fartygen ska enligt uppgifterna ha försökt passera utan föregående samordning eller tillstånd. Efter att de inte följt instruktionerna avfyrades varningsskott för att tvinga dem att vända tillbaka. President Donald Trump säger i en intervju med Fox News att USA har övertaget i kriget mot Iran.

Han beskriver iranierna som skickliga förhandlare men menar att USA har alla kort på hand eftersom de har besegrat dem militärt. Samtidigt uppger USA:s vicepresident JD Vance att situationen ännu inte är avgjord diplomatiskt, men att parterna närmar sig en överenskommelse. Han tillägger att USA har möjlighet att betydligt försvaga Irans kärnprogram om det skulle krävas.

Iransk statlig tv uppger att ett amerikanskt flygplan har skjutits ner i Jam-distriktet i Bushehr-provinsen i södra Iran, ett påstående som USA drygt en timme senare avfärdar i ett pressmeddelande. Mellanösternexperten Alexander Atarodi säger att det behövs en bekräftelse från USA innan man kan bedöma substansen i uppgifter om ett avtal i två faser. Den första fasen innebär bland annat att Hormuzsundet öppnas och att USA lyfter sanktioner mot Iran.

Enligt tidningen Axios ska USA och Irans förhandlare ha nått en överenskommelse om ett 60-dagars samförståndsavtal för att förlänga eldupphöret och inleda förhandlingar om Irans kärnprogram. Trump har dock ännu inte gett ett slutgiltig godkännande. Avtalet ska även innehålla en överenskommelse om att Iran inte ska utveckla kärnvapen och att sjöfarten genom Hormuzsundet återupptas utan restriktioner eller tullar, samt att Iran ska ta bort alla havsminor inom 30 dagar.

USA kommer att åta sig att diskutera sanktionslättnader och humanitär hjälp till Iran. Senare rapporterade den iranska statliga nyhetsbyrån Tasnim att uppgifterna om ett färdigt avtal är felaktiga. Israels militär säger sig ha genomfört en attack mot mål i Libanons huvudstad Beirut, där målet var en ledare i en iransk milis som samarbetar med Hizbollah. Det är första gången sedan den 6 maj som Beirut attackeras, efter att Israel och Libanon undertecknat ett vapenvileavtal.

Trump varnar Oman för att inte lägga sig i frågan om Hormuzsundet och hotar med bombardemang om de inte sköter sig. Han hävdar att Hormuzsundet ska vara öppet för alla och att USA ska vaka över trafiken. Oman är åtminstone det 15:e landet som Trump antingen hotat eller attackerat under sina två mandatperioder.

En icke namngiven amerikansk tjänsteman uppger att de ömsesidiga attackerna mellan USA och Iran inte ska ses som en eskalering eller ett slut på vapenvilan, utan att striderna sker samtidigt som båda sidor försöker förhandla fram ett ramverk för att avsluta kriget





