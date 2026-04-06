Kriget om metallerna: Brasilien kan utmana Kinas dominans

Västvärlden kämpar för att bryta Kinas monopol på sällsynta jordartsmetaller. Ett stort fynd i Brasilien kan förändra spelreglerna, men miljöfrågor och geopolitiska spänningar komplicerar bilden. Samtidigt ser vi turbulens på råvarumarknaden med guldpriset som backar, fler fartyg passerar Hormuzsundet och ett stort fynd i Anderna.

Kina s dominans på marknaden för sällsynta jordartsmetaller har blottlagt en kritisk sårbarhet för västvärlden. Utan tillgång till dessa metaller, som är fundamentala för modern industri, står väst inför en prekär situation. En intensiv kamp pågår för att bryta detta beroende. Ett lovande projekt i Brasilien , initierat av det australiska bolaget Meteoric Resources, kan vara en nyckelspelare i detta geopolitiska spel.

I Poços de Caldas, på en uråldrig vulkanisk platå, förväntas en enorm fyndighet kunna täcka upp till 20 procent av den globala efterfrågan. Projektet har fått entusiastiska reaktioner från bolagets ledning, som ser potentialen att revolutionera marknaden. Det har även fått god respons från experter. Denna satsning är inte bara en ekonomisk möjlighet utan också en strategisk nödvändighet för att säkra västerländska försörjningskedjor och minska beroendet av Kina. Sällsynta jordartsmetaller är vitala för en mängd teknologier, inklusive elbilar, robotar, missiler och drönare. Enligt experter är valet enkelt: antingen samarbetar man med Kina eller med väst. Meteoric investerar över en miljon dollar i månaden i projektet. Samtidigt som australiska bolag accelererar sina ansträngningar, stiger marknadsvärdena, speciellt i ljuset av de nyligen utfärdade licenserna i Poços de Caldas. Trots de ekonomiska fördelarna möter projektet motstånd från miljöaktivister som uttrycker oro över vattenförbrukning och potentiella miljökonsekvenser. De kritiserar processen för att skynda på tillstånd, vilket oroar lokalbefolkningen. Kinas dominans återspeglas tydligt i exempelvis volfram, där exportkontroller och minskade leveranser har drivit upp priserna dramatiskt. Denna prisexplosion, kombinerat med ökad efterfrågan från försvarsindustrin, illustrerar den västerländska industrins sårbarhet. USA har inte haft någon egen produktion av volfram sedan 2015, vilket tvingar väst att söka alternativa leverantörer och skapa en ny geopolitisk landskap. Även om ansträngningar görs för att bryta beroendet av Kina, förväntas det ta flera år att etablera ny gruvdrift, vilket ger Kina en fortsatt betydande fördel på världsmarknaden. Utöver detta rapporteras det att fler fartyg återigen tillåts passera genom Hormuzsundet med Irans godkännande, men trafiken är fortfarande begränsad. Guldpriset har uppvisat oväntade rörelser, trots global oro, vilket skapar förvirring bland småsparare. En nedgång på cirka 20 procent har noterats, vilket får experter att ifrågasätta dess traditionella roll som en trygg hamn. Slutligen har ett potentiellt enormt fynd av koppar, guld och silver upptäckts i Anderna av Lundin Mining. Frågetecken kvarstår dock kring miljörisker och praktiska utmaningar för detta projekt vid Filo del Sol, beläget på gränsen mellan Argentina och Chile. Det är tydligt att kampen om råvaror och resurser är avgörande för framtiden





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Över 1 400 dödade i Libanon – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Läs mer »

Kriget mellan USA, Israel och Iran: Khamenei död, motattacker och hot om eskaleringUSA och Israel attackerade Iran och dödade landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker och hot om att stänga viktiga sund. SVT liverapporterar om den eskalerande konflikten.

Läs mer »

Drönarattack mot regeringsbyggnad i Kuwait – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Läs mer »

Källor: Saknade amerikanska piloten räddad – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Läs mer »

Iran: Amerikanskt räddningsplan nedskjutet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Läs mer »

Regeringen presenterar åtgärder för att mildra effekterna av kriget och höga energipriserRegeringen presenterar åtgärder för att möta effekterna av stigande energi- och drivmedelspriser orsakade av kriget i Iran. Åtgärderna inkluderar sänkt skatt på bensin och diesel, ett nytt el- och gasstöd samt en förstärkt elbilspremie. Regeringen betonar samtidigt vikten av att bibehålla ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

Läs mer »