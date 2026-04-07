Krigshot mot Iran och Postis framgångar i Sverige: Aktuella nyheter

En sammanfattning av de senaste nyheterna: Risken för krigsbrott ökar i Iran, samtidigt som Posti expanderar sina logistiktjänster i Sverige.

Klockan två i natt löper Trumps tidsfrist ut. Om USA väljer att verkställa sina hot om att angripa infrastrukturen i Iran , såsom kraftverk, broar och järnvägar, ökar risken för krigsbrott betydligt. Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, betonar att en av de mest fundamentala principerna inom internationell humanitär rätt är distinktionsprincipen.

Denna princip stipulerar att militärt våld endast får riktas mot militära mål och inte mot civilbefolkningen eller civila objekt. Distinktionsprincipen kräver att den krigförande parten tydligt kan skilja mellan militära och civila mål. Svårigheterna ökar om infrastrukturen har dubbla funktioner. Klamberg förklarar att om ett kraftverk uteslutande försörjer en militär anläggning, kan det anses vara ett militärt mål. Dock tjänar kraftverk i regel främst civilbefolkningen, medan militära objekt ofta drivs av egna motorer eller dieselkraftverk. Tidigare har uttalanden om att attackera avsaltningsanläggningar, där dricksvatten framställs, gjorts, vilket Klamberg beskriver som rent civilt. Ytterligare en central princip som måste iakttas vid omfattande militära attacker är försiktighetsprincipen. USA kan ha brutit mot denna princip i fallet med den dödliga attacken mot en flickskola i Minab, enligt Klamberg, där informationen om att skolan tillhört en militärbas kan ha varit inaktuell. Iran har visat få tecken på att ge efter för Trumps hot, utan Revolutionsgardet har istället hotat med motsvarande åtgärder mot infrastruktur. Om USA verkställer hotet om att attackera kraftverksanläggningar, framhåller Klamberg att det finns officerare och jurister inom USA:s försvarsmakt som har en skyldighet att vägra order som utgör krigsförbrytelser. Det är tänkbart att vissa operationer aldrig genomförs. Trumpadministrationen har sparkat ett antal högt uppsatta militärer, och Klamberg spekulerar i att en möjlig orsak kan vara deras protester mot sådana order.\Posti, ett finländskt logistikföretag, har en komplett uppsättning logistiktjänster för företag i Norden. Deras erbjudande sträcker sig från vanliga paketleveranser till avancerad logistik och personal på plats hos kunder. Verksamheten bedrivs i Finland, Sverige, Norge och Baltikum. Tidigare verkade företaget i Sverige under varumärket Aditro Logistics, men i mars 2025 bytte man namn till Posti och expanderade samtidigt sin närvaro i landet. Peter Ervasalo, representant för Posti, framhäver att Sverige är den ledande marknaden i Norden, och att företaget vill konkurrera aktivt där. Genom att etablera en gemensam logistikpartner över nationsgränserna, kan Posti möta det ökande behovet från kunder. I oktober 2025 noterades Posti Group på Nasdaq Helsinki, vilket öppnade för ytterligare internationell expansion. Efter ett år under varumärket Posti i Sverige, konstateras en period av tillväxt och samarbeten. En ökad efterfrågan på kontraktslogistik och intern logistik ledde till en ökning på 10,5 procent i segmentet lager- och logistiktjänster under fjärde kvartalet 2025, jämfört med samma period föregående år, trots utmanande marknadsförhållanden. Ervasalo ser stora möjligheter att växa inom detta segment, där Posti redan är marknadsledande i Finland. Erfarenhet och kompetens från Finland används nu för att expandera i Sverige och övriga Norden.\Tillväxten på marknaden för lager- och logistiktjänster drivs till stor del av den ökande outsourcingen av logistiktjänster. Ervasalo påpekar att outsourcing är vanligt inom andra områden, men relativt ovanligt inom logistik i Sverige, där endast åtta procent av företagen outsourcar. Marknaden genomgår dock förändringar, med ökande förfrågningar och en positiv framtidssyn. En undersökning Posti lät genomföra visar att cirka 70 procent av kunderna är villiga att outsourca mer av sin logistikverksamhet inom de kommande fem åren. Undersökningen, som involverade 2 300 beslutsfattare inom logistiksektorn, pekar på effektivitetsvinster som den främsta anledningen till outsourcing, följt av bättre skalbarhet och möjligheten att fokusera på kärnverksamheten. Ervasalo betonar att detta är ett växande segment, och att Posti med sin långa erfarenhet och expertis i Norden ser stora möjligheter att öka marknadsandelarna. En del av framgången under det senaste året i Sverige kan förklaras genom samarbete och utbyte mellan länderna





