Krigspropaganda från Sverigestöd

En undersökning avslöjar hur en somalisk man, bosatt i Sverige, använde sociala medier för att uppmana barn till jihad och påverka konflikten i Las Anod, Somalia. Artikeln belyser hur konflikter från andra länder kan påverka Sverige och hur skuggsamhällen kan utnyttjas för att bedriva krigspropaganda.

Sofie Löwenmark skriver om omvärldskonflikter som påverkar Sverige . Hon delar ansvaret med Elisabeth Braw, som fokuserar på säkerhet s- och geopolitiska frågor med relevans för Sverige .

För ett par år sedan kontaktades Dokus redaktion av exilsomalier i Storbritannien som pekade ut en ung man i Göteborg. Denne man hade, från sin lägenhet, byggt upp ett inflytande som sträckte sig långt utanför Sveriges gränser. Genom sändningar på sociala medier uppmanade han barn till jihad, till att ansluta sig till kriget i Las Anod, Somalia. Konflikten handlar om en omtvistad del av Somaliland, där vissa ser det som en frihetskamp och andra som terrorism.

Mannens verksamhet, bedriven från en förortslägenhet, hade en sexsiffrig följarskara, överträffande många svenska mediehus. Journalisterna började efterforska. Mannen var inte folkbokförd och ledtrådar från hans filmer var fragmentariska. Genom att jämföra fönster och fasader i olika bostadsområden lyckades de pussla ihop ett liv som officiellt inte existerade.

De identifierade en balkong och fick fram adressen. Han svarade i telefon men var först tveksam till att träffas. Efter flera försök möttes de på ett somaliskt café i Angered. Han framstod som charmig och välklädd, nästan överdrivet stilmedveten.

På engelska berättade han att han kom till Sverige som ensamkommande flykting under flyktingkrisen. Efterforskningar visade att han anlänt tillsammans med andra unga män från samma somaliska område och att de snabbt engagerade sig i konflikten i hemlandet från svensk mark. Bilder från sociala medier antydde en bakgrund i hemstadens övre skikt.

De frågade om hans många resor mellan Göteborg och Somalia, om varför han mottogs med sådan respekt av landsmän och klanledare i Las Anod, och hur han byggt upp sitt inflytande i Europa. Hans trevliga uppträdande stod i skarp kontrast till den aggressiva tonen han använde i sina sändningar, där han ständigt angrep rivaliserande klaner och uppmanade barn att ansluta sig till striderna, med ett tydligt islamistiskt språkbruk.

De som han angrep fanns inte bara i Somalia, utan också i Sverige. De fick kontakt med en tidigare somalisk minister i London, som beskrev misslyckandena inom den somaliska diasporan och klanstrukturernas roll i konflikten. Han pekade på Dhulbahante-klanen, med stark närvaro i Göteborg och Sverige, och Isaaq-klanen, som dominerar Somaliland och har en stark närvaro i Storbritannien. Några år senare hittade journalisterna ett utvisningsbeslut och ett överklagande om uppehållstillstånd.

Bilder antydde att han återvänt till norra Somalia. Argumenten i överklagandet om risk för gripande och tortyr stämde dock inte överens med filmer där han rörde sig fritt i styrets toppskikt, och han verkade till och med ha fått en ledande roll i ett regeringsparti. Mannen symboliserar en naiv syn på migration, föreställningen att de som kommer hit flyr samma hot och därför står på samma sida.

Verkligheten är att människor kommer av olika skäl och representerar olika sidor i konflikter. Doku valde att inte publicera artikeln om mötet, delvis på grund av andra prioriteringar, men också på grund av en tvekan att skildra komplexa och potentiellt ointressanta interna klankonflikter. Dessa konflikter är dock inte längre avlägsna, de är här och påverkar Sverige. Polisen i utsatta områden rapporterar att konflikter i hemländerna direkt märks i spänningar och mobilisering.

Sverige har blivit en säker hamn för dem som vill bedriva krigspropaganda utan att riskera uppmärksamhet från journalister och polisen, delvis på grund av språket och uppfattningen att konflikten i Somalia är perifer, men framför allt på grund av att den bedrivs i ett skuggsamhälle





