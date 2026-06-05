Kriminalvården åtalsanmäler 15 medarbetare för misstänkt mutbrott

Kriminalvården har beslutat att åtalsanmäla 15 medarbetare för misstänkt mutbrott efter att de bjudits på spahotell och julbord av en extern leverantör. Tre andra anställda anmäls också sedan de bjudits på julbord i fjol.

Kriminalvård en åtalsanmäler 15 medarbetare . De misstänks för mutbrott sedan de bjudits på spahotell och julbord av en extern leverantör . I januari i år bjöds tolv anställda in till ett spahotell i Västerås.

En del deltog på middagen medan andra även övernattade, skriver fackliga tidningen Publikt. Nu har personalansvarsnämnden beslutat att åtalsanmäla de tolv för misstänkt mutbrott. Tre andra anställda anmäls också, sedan de bjudits på julbord i fjol.

"Som anställd i Kriminalvården förväntas du att aldrig ta emot eller begära en gåva eller annan förmån som kan påverka eller som kan uppfattas påverka Kriminalvårdens objektivitet och opartiskhet", slår en utredning i Kriminalvården fast





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kriminalvården Mutbrott Extern Leverantör Spahotell Julbord Personalansvarsnämnden Åtalsanmäla 15 Medarbetare Mysterier Utredning Objektivitet Öppenhet Kriminalvården Åtalsanmäla 15 Medarbetare Mysterier Utredning Objektivitet Öppenhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skådespelaren Shia LaBeouf erkänner sig skyldig till tre fall av ringa misshandelSkådespelaren Shia LaBeouf har erkänt sig skyldig till tre fall av ringa misshandel i New Orleans tidigare i år. Han döms till sex månaders villkorlig dom med två års skyddstillsyn.

Read more »

Tre filmrullar att njuta av denna filmhelg: musikal, sportdrama och romantisk fantasyDen här veckan presenteras tre olika men likväl sevärda filmer som du kan streama från soffan. Inkluderar en romantisk fantasy med Robbie och Farrell, ett biografiskt drama om MMA-pionjären Mark Kerr med Kevin Johnson, samt en musikaluppföljare med stort kommersiellt genombrott.

Read more »

89-årige Dustin Hoffman gör comeback i tre tunga filmer samtidigtDen tvåfaldige Oscarsvinnaren Dustin Hoffman är 89 år, och gör comeback i tre tunga filmer samtidigt! Tuner, The Revisionist, och Diamond.

Read more »

Kriminalvården åtalsanmäler personal för mutbrott efter spahotell och julbordKriminalvården åtalsanmäler femton medarbetare för misstänkt mutbrott efter att de tagit emot gåvor från extern leverantör, inklusive spahotell och julbord. Personalansvarsnämnden har beslutat om åtalsanmälningar. En utredning påminner om regler mot gåvor för att bevara objektivitet. Separata fall om stöld på äldre är också berörda, men härryr inte om samma händelse.

Read more »