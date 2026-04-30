Kriminella gäng utnyttjar ungdomar med funktionsnedsättningar – 'De jagas obönhörligt'

Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar blir alltmer utsatta för kriminella gäng som lurar dem till att begå brott. Rektor Susanne Avander och kriminolog Anna Sjöholm varnar för att gruppen ignoreras i det brottsförebyggande arbetet, trots att de är överrepresenterade i barnavårdsutredningar och häktningar.

De tillhör en av samhälle ts mest utsatta grupper och jagas systematiskt av kriminella gäng . Det handlar om unga elever med intellektuella funktionsnedsättningar som luras eller tvingas till handlingar som kan förstöra deras liv.

Susanne Avander, rektor för Polhems anpassade gymnasieskola i Stockholm, berättar om flera fall där elever drabbats på grymma sätt. Tidigare användes de främst som kurirer, men nu tvingas de till allt mer allvarliga brott. Ett exempel är en pojke som blev förälskad i en flicka på Snapchat. Efter fem dagars kärleksfulla meddelanden fick han ett chockmeddelande: flickan hade sett att han varit otrogen och hans liv skulle hotas om han inte utfört brott för gänget.

Pojken blev rädd och visade meddelandena för Avander, som omedelbart kontaktade polisen. Ett annat fall handlar om en elev som blev hotad med skjutning om han inte betalade en påstådd skuld. Gänget tvingade honom till en gångtunnel och hotade honom, men när han inte hade pengar erbjöds han att jobba för dem. Susanne Avander förklarar att ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar ofta är socialt isolerade och tacksamma för uppmärksamhet, vilket gör dem lättare att manipulera.

De lever i stunden utan att tänka på konsekvenserna. Enligt Anna Sjöholm, kriminolog på Tryggare Sverige, är det en enorm överrepresentation av dessa ungdomar i barnavårdsutredningar, SiS-hem och häktningar. Trots detta saknas de i det kommunala brottsförebyggande arbetet. En studie visar att de utgör en tredjedel av barn i barnavårdsutredningar, 70 procent av de placerade på SiS-hem och hälften av alla barn i häktningsförhandlingar.

I Sverige går cirka 32 000 barn i anpassad skola, vilket motsvarar mindre än två procent av alla barn och unga. Genom att arbeta praktiskt med denna grupp kan rekryteringen till gängen drastiskt minskas. Barn med intellektuella funktionsnedsättningar kan fungera i samhället med rätt stöd, men samhället satsar inte tillräckligt på dem. För 20 år sedan hade skolan många aborter bland eleverna, vilket ledde till att sexundervisning infördes.

Nu behövs liknande åtgärder för att skydda dessa ungdomar från kriminella gäng





