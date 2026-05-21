Det finns inget område inom välfärdssektorn som de kriminella nätverken inte har infiltrerat. Fuskar inte bara till sig bidrag och ersättningar - de är aktiva inom alla välfärdsområden där det finns privata utförare. Bidrag, ersättningar och stöd utgör fortfarande en typ av basinkomst för svenska gängkriminella, enligt rapporten. Men de riktigt stora pengarna finns att tjäna på välfärdsmarknaden. Även om det går att göra stora vinster på alla områden finns det några som är särskilt lukrativa: till exempel att driva vård- och omsorgsboenden. Det kan handla om HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga, utslussningsverksamhet från Kriminalvården, LSS-boende eller HVB för vuxna med missbruk eller skyddat boende. Där kan kriminella tjäna från 500 000 kronor upp till knappt två miljoner per plats och år. Det är illa nog att kriminella driver verksamhet inom vård och omsorg, det är än värre att de får ansvar för människor som redan befinner sig i en utsatt position: unga med psykiska problem, kvinnor som söker sig undan hedersvåld och avhoppare från gängbrottslighet.

Det finns inget område inom välfärdssektorn som de kriminella nätverk en inte har infiltrerat. Fusk ar inte bara till sig bidrag och ersättningar - de är aktiva inom alla välfärdsområden där det finns privata utförare .

Bidrag, ersättningar och stöd utgör fortfarande en typ av basinkomst för svenska gängkriminella, enligt rapporten. Men de riktigt stora pengarna finns att tjäna på välfärdsmarknaden. Även om det går att göra stora vinster på alla områden finns det några som är särskilt lukrativa: till exempel att driva vård- och omsorgsboenden. Det kan handla om HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga, utslussningsverksamhet från Kriminalvården, LSS-boende eller HVB för vuxna med missbruk eller skyddat boende.

Där kan kriminella tjäna från 500 000 kronor upp till knappt två miljoner per plats och år. Det är illa nog att kriminella driver verksamhet inom vård och omsorg, det är än värre att de får ansvar för människor som redan befinner sig i en utsatt position: unga med psykiska problem, kvinnor som söker sig undan hedersvåld och avhoppare från gängbrottslighet.

För att förstå varför de kriminella nätverken alltid ligger flera steg före myndigheterna måste man inse att den svenska välfärdsstaten inte är konstruerad för att stoppa systemhotande brottslighet. Den bygger på tillit, att de allra flesta vill göra rätt för sig och att det faktiskt betyder något att svära på heder och samvete. När välfärdsmarknaden privatiserades i början på 2000-talet var det få borgerliga politiker som trodde att den skulle bli en inkomstkälla för kriminella gäng.

Därför saknas vissa välbehövliga spärrar för att hindra gängen från att ge sig in i välfärdssektorn. Exempelvis är det ytterst få verksamheter inom vården som omfattas av tillståndsplikt. Det krävs inget tillstånd för att bedriva en vårdcentral, trots att myndigheter har varnat i flera år för att kriminella gäng driver vårdcentraler. Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja AI för att effektivisera samt höja kvaliteten och servicen i den offentliga förvaltningen.

Med hjälp av AI kan tillståndsprocesser snabbas på och automatiseras. AI kan också användas för att minska felaktiga utbetalningar och brottslig användning av välfärdssystemet, enligt strategin. Men om det blir för stort fokus på ny teknik, utan att myndigheter hinner täppa till eventuella kryphål, finns det en överhängande risk för att det blir ännu lättare för nätverkskriminella att sko sig på välfärdsstaten. Regeringen ska inte ge dem fler möjligheter att stjäla pengar från skattebetalarna





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kriminella Nätverk Välfärdssektorn Privata Utförare Bidrag Ersättningar Stöd LSS-Boende HVB AI Digitalisering Kontroll Fusk Utnyttjande Av Välfärdssystemet Systemhotande Brottslighet Privatisering Tillståndsplikt Kryphål Stöld Av Skattepengar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thomas Gür: Gör sänkta bidragstak barn kriminella?Dagens Ekos inslag är tänkt att öka empatin för barn till låginkomsttagare men signalerar i stället att invandrare saknar moralisk kompass.

Read more »

Insändare. Sluta dalta med kriminella och huliganerHans Lund, Per-Ulf Johansson och Ulf Larén: Sverige måste följa England som visat att det går att ta i med hårdhandskarna mot fotbollshuliganer.

Read more »

Manchester City:s Haaland bitter över missat ligatalan, önskar lycka till till OlofinjanaManchester City:s målvaktsmålvaktsmålvaktsmålvakt, Erling Haaland, har en besviken reaktion efter matchen mot Bournemouth som blev början till slutet för Premier League-truppen. Sannolikheten är stor att rivalen Arsenal vinner titeln nästa säsong, och Haaland var mycket besviken. Armentrout uttryckte sin besvikelse med följande ord: 'Det är helt fantastisk, men någon ligatitel blir det inte.'. Haallads skulle komma tillbaka till spel efter att ha vunnit Premier League-titeln och visade sitt stöd till sin motpart Martin Olofinjana med följande ord: 'Gratis till Martin, stort att en norrman vinner Premier League, det är helt fantastisk. Och för svenskarna också, det är fantastisk, det är historiskt. Det innebär extra prestanda från Martin i sommar, inklusive VM', sade han efter att han klev av planen.

Read more »

Malmö-mittback: "Det är klart att det inte är kul med MFF som det är idag"Malmö-mittback NAME uttrycker sin oro över Malmö FFs senaste säsong, kallar det "inte kul" med tanke på klubben som alla känner igen.

Read more »