Kriminella styr HVB-hem - Norrtälje kräver åtgärder

Norrtälje kommun har avslöjat allvarliga brister i kontrollen av HVB-hem, där kriminella aktörer driver verksamheter och utnyttjar ungdomar. Polisen har hemlighållit listor över misstänkta hem, och nu föreslås ett kommunalt boende för att återta kontrollen.

Norrtälje kommun står inför en allvarlig utmaning när det gäller kontrollen över HVB-hem som tar emot ungdomar från kommunen. En granskning från kommunrevisionen visade att flera HVB-hem drivs av personer med kopplingar till organiserad brottslighet .

Personal på dessa hem har inte bara misslyckats med att hjälpa ungdomar att lämna kriminalitet, utan har i vissa fall aktivt rekryterat dem in i kriminella nätverk eller underlättat rymningar från SiS-institutioner. Detta är ett tydligt exempel på hur den organiserade kriminaliteten har trängt in i välfärdssystemet och utnyttjar sårbara barn och unga. Stockholms stad försökte i två år få ut polisens hemliga lista över HVB-hem med kriminella kopplingar, men polisen vägrade med hänvisning till sekretess.

Först efter en lång juridisk process fick staden tillgång till den då redan inaktuella listan. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner är det inte ens myndigheterna som vet exakt hur många HVB-hem som finns i landet, vilket visar på en bristande kontroll och tillsyn. Områdespolisen i Norrtälje konstaterar att många ungdomar som placeras på HVB-hem i andra delar av landet riskerar att knyta kontakter med tyngre kriminella, vilket snarare förvärrar deras situation än hjälper dem att rehabiliteras.

Som ett svar på problemen har Socialdemokraterna i Norrtälje föreslagit att kommunen ska starta ett eget HVB-hem. Tanken är att kommunen därmed skulle få bättre kontroll över boendet och kvaliteten på vården, samtidigt som man kan minska kostnaderna för externa placeringar. Om kostnaderna ändå blir för höga kan det vara en idé att samarbeta med närliggande kommuner för att dela på resurserna.

Det finns förvisso många bra HVB-hem, både offentliga och privata, men det är uppenbart att samhället har tappat greppet om situationen. Det är hög tid att återta kontrollen och säkerställa att barn och unga får den hjälp de förtjänar, inte utnyttjas av kriminella





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HVB-Hem Kriminalitet Norrtälje Kommunrevision Organiserad Brottslighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mittenkoalitionen lanserar etappvis utbyggnad av Norrtälje sjukhus - 750 miljoner kronor investerasEn omfattande förstudie visade att behoven på Norrtälje sjukhus var betydligt större än tidigare bedömt. Mittenkoalitionen har därför beslutat att satsa 750 miljoner kronor på en etappvis utbyggnad, med stöd av regionala partier, samtidigt som kritiken från Sverigedemokraterna har väckt debatt.

Read more »

”Vi vill inte ha kriminella personer som leverantörer”Regelverket för offentlig upphandling fångar inte i tillräcklig grad upp verkliga huvudmän eller personer bakom bolagsstrukturer, skriver debattörer från Adda och Svenskt Näringsliv.

Read more »

DEBATT: Så kan Norrtälje bli en bättre kommun för barnfamiljerLISTA: Sex förslag från Liberalerna.

Read more »

BKV Norrtälje vann trots uppryckning av GimoMatchen mellan BKV Norrtälje och Gimo i division 3 Uppland dam slutade 2–1. Hemmalaget BKV Norrtälje hade greppet i…

Read more »