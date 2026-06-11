Kris i det internationella skidförbundet FIS: Hot om inställda världscuptävlingar

En djup konflikt har uppstått inom FIS där schweiziska och österrikiska förbund hotar med bojkott på grund av ekonomiska underskott och bristande ledarskap under Johan Eliasch.

Det internationella skidförbund et FIS befinner sig just nu i en av sina mest turbulenta perioder i modern tid. En omfattande konflikt har blossat upp mellan förbundets högsta ledning och några av sportens absolut tyngsta aktörer.

De schweiziska och österrikiska skidförbunden, som representerar hjärtlandet för alpin skidåkning, har nu gått ut med ett extremt allvarligt hot. De överväger att dra in flera av de mest klassiska världscuptävlingarna på kalendern, specifikt de prestigefyllda loppen i Wengen, Adelboden och Kitzbühel. Att dessa tävlingar skulle ställas in skulle inte bara vara en sportslig förlust utan en ekonomisk och kulturell katastrof för hela den alpina kretsen.

Kitzbühel, med sin ökända Hahnenkamm-nedfart, är för många skidåkare den ultimata utmaningen och en av sportens främsta symboler globalt. Kärnan i konflikten rör det ekonomiska ledarskapet under den nuvarande chefen Johan Eliasch. Det har kommit fram uppgifter om att budgetplaneringen för säsongen 2027 innehåller ett budgeterat underskott på hela 67 miljoner kronor. Denna siffra har väckt starka reaktioner inom de nationella förbunden.

Diego Züger, vd för det schweiziska förbundet, har uttryckt sin oro med en dramatisk liknelse där han menar att om förbundet fortsätter på nuvarande väg kommer de att krascha in i en vägg i 180 kilometer i timmen. Detta uttalande speglar den desperation och frustration som finns bland de medlemsländer som anser att den ekonomiska styrningen är ohållbar och riskerar att destabilisera hela organisationen på lång sikt. Den österrikiske skidchefen Christian Scherer har varit minst lika kritisk i sina uttalanden.

Han har öppet ifrågasatt om Johan Eliasch har kvar kontakten med den ekonomiska verkligheten som råder inom sporten. Scherer understryker att ledarskap kräver förtroende, men att detta förtroende bara kan existera om alla parter har en gemensam bild av verkligheten. Enligt Scherer är det inte själva underskottet i sig som är det primära problemet, utan snarare det faktum att det finns en djup oenighet kring huruvida ett sådant underskott överhuvudtaget existerar eller hur det ska hanteras.

Att ledningen och medlemmarna inte talar samma språk gällande ekonomi skapar en osäkerhet som nu hotar stabiliteten i världscupen. Situationen förvärras av det politiska landskapet inom FIS. För att kunna kandidera till posten som president krävs enligt stadgarna en nominering från det land där aspiranten är medborgare. I det här fallet har det visat sig att varken Sverige eller Storbritannien har ställt sig bakom Eliasch i denna process.

Detta skapar ett betydande legitimitetsproblem för den sittande ledningen och öppnar dörren för utmanare som kan utlova en mer transparent och ekonomiskt ansvarsfull förvaltning. Det är tydligt att klyftan mellan den visionära ledarstilen som Eliasch företräder och den mer traditionella, förvaltande inställningen hos de alpina nationerna har blivit för stor för att ignoreras. Om hoten om att ställa in tävlingar i Wengen, Adelboden och Kitzbühel skulle bli verklighet, skulle det skicka chockvågor genom hela sportvärlden.

Dessa tävlingar lockar tiotusentals åskådare och genererar enorma intäkter för lokala samhällen och sponsorer. En bojkott av denna skala skulle sannolikt tvinga fram en snabb lösning eller ett ledarskapsbyte inom FIS för att rädda säsongen. Frågan är nu om Johan Eliasch kan lyckas återvinna förtroendet hos de mäktiga alpina förbunden eller om vi står inför ett historiskt skifte i hur det internationella skidförbundet styrs.

Konflikten handlar i grunden om makt, pengar och visioner, där de traditionella skidnationerna nu kräver att deras röster ska höras och att ekonomisk realism ska gå före ambitioner





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