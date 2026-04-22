Kris inom förskolan i Umeå: Personalen varnar för allvarliga säkerhetsrisker

Efter en ohållbar arbetssituation väljer allt fler barnskötare att lämna yrket. En ny rapport från Kommunal visar att bristerna i bemanningen i Västerbotten utgör en daglig risk för barnens säkerhet.

Zenah Alshiekhkhalil, en tidigare barnskötare i Umeå , tog det svåra beslutet att lämna sitt drömyrke efter att ha insett att arbetsmiljö n i förskola n hade blivit ohållbar. Hon vittnar om en vardag där det pedagogiska uppdraget har fått stå tillbaka för en kamp om ren överlevnad. I en intervju beskriver hon hur bemanningen på förskoleavdelningarna ofta är så pass låg att personalen inte hinner med sitt uppdrag, vilket skapar en otrygg miljö för barnen.

Hon framhåller att risken för olyckor, allvarliga skador eller i värsta fall tragiska utfall har blivit en verklig del av arbetsdagen för många anställda. Beslutet att säga upp sig satt långt inne, då hon älskade arbetet med barn, men känslan av att inte kunna erbjuda den trygghet och stimulans som barnen förtjänar blev till slut överväldigande. En färsk rapport från fackförbundet Kommunal bekräftar att Zenahs upplevelser inte är unika. Nästan hälften av alla barnskötare i Västerbotten uppger nu att bemanningen är så bristfällig att den innebär en direkt risk för barnens säkerhet minst en gång i veckan, eller till och med dagligen. Detta utgör en dramatisk ökning jämfört med 2021 års siffror, där motsvarande siffra låg på 27 procent. Kommunal betonar att trots att barnkullarna i vissa områden minskar, bör kommunerna prioritera att behålla personalstyrkan för att säkra kvaliteten. Zenah Alshiekhkhalil, som idag verkar som sektionsföreträdare, understryker att situationen ofta innebär att en enda pedagog kan lämnas med ansvar för tio eller elva barn samtidigt, vilket gör det omöjligt att upprätthålla en rimlig tillsynsnivå. Hon menar att problemet i grunden är politiskt och kräver omedelbara åtgärder för att förhindra att fler lämnar yrket. Statistiken från Skolverket visar en något annorlunda bild, där genomsnittet för personaltätheten i Västerbotten har förbättrats något de senaste åren. År 2024 var antalet barn per personal 5,0, jämfört med 5,3 år 2020. Trots detta framhåller fackliga representanter att genomsnittssiffror ofta döljer lokala problem och att verkligheten på de enskilda avdelningarna kan vara mycket mer ansträngd än vad statistiken visar. Kommunerna försvarar sig ofta med att de följer gällande riktlinjer och att barngrupperna i snitt håller sig under 18 barn, men för personalen på golvet hjälper inte siffror på ett papper när den dagliga stressen och säkerhetsriskerna kvarstår. Debatten om förskolans framtid intensifieras nu, där klyftan mellan politiska målbilder och den praktiska vardagen för de anställda blir alltmer tydlig. För att stoppa flykten från yrket krävs sannolikt mer än bara statistiska justeringar; det krävs en djupgående förändring av hur resurserna fördelas och hur arbetsbelastningen prioriteras i landets förskolor





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regional kris efter dödandet av Irans högste ledareEfter att ayatolla Khamenei dödats i en attack har Iran svarat med motattacker. Samtidigt pågår febrila men osäkra diplomatiska försök att förhindra en total eskalering i Mellanöstern innan vapenvilan löper ut.

Read more »

Regional kris efter dödandet av ayatolla Khamenei – diplomatiska försök inleds i PakistanEfter att Irans högste ledare dödats i en gemensam operation av USA och Israel, skakas Mellanöstern av krig och motattacker. Samtidigt inleds nu sköra diplomatiska försök i Islamabad för att undvika en fullskalig eskalering.

Read more »

Humanitär kris fördjupas i Gaza efter fortsatta attacker och bosättningsexpansionSituationen i Gaza förvärras med omfattande civil förödelse, brist på rent vatten och nya rapporter om israeliska bosättningar på Västbanken samtidigt som internationella protester tilltar.

Read more »

Regional kris efter dödandet av ayatolla Khamenei – förvirring kring fredssamtalEfter att Irans högste ledare dödats i en gemensam attack av USA och Israel har kriget i Mellanöstern intensifierats. Samtidigt råder stor osäkerhet kring planerade fredsförhandlingar i Pakistan och vapenvilans status.

Read more »

Rosenior rasar efter förlusten mot Brighton – Chelsea i krisChelsea förlorade mot Brighton med 0-3 och tränaren Liam Rosenior är mycket kritisk mot sina spelare. Laget har haft stora offensiva problem och halkat efter i kampen om Europaplatserna.

Read more »

Djup kris i Chelsea efter förnedrande förlust mot BrightonChelsea inkasserade en blytung förlust mot Brighton och befinner sig i en djup kris. Tränaren Liam Rosenior riktar skarp kritik mot spelarna efter den oacceptabla insatsen som innebär att laget nu faller i tabellen.

Read more »