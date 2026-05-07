Kris och misstro i riksdagen efter kollaps av kvittningssystemet

En djup förtroendekris har uppstått i Sveriges riksdag efter att överenskommelsen om kvittning bröts. Nu krävs full närvaro vid voteringar medan partierna kämpar för att hitta en ny lösning.

Sveriges riksdag befinner sig just nu i en ovanlig och spänd situation gällande det så kallade kvittningssystemet. För den som inte är bekant med begreppet innebär detta system att ledamöter från olika partier kommer överens om att avstå från att rösta i vissa frågor.

Syftet är att kompensera för att vissa ledamöter kan vara frånvarande på grund av sjukdom, utlandsresor eller andra legitima skäl. Genom att kvitta röster säkerställs att den proportionella maktfördelningen mellan partierna upprätthålls även när inte alla är närvarande. Detta har historiskt sett varit en hörnsten i riksdagens funktionssätt för att undvika att enstaka frånvaro avgör viktiga politiska beslut och för att underlätta det dagliga arbetet i kammaren. Den nuvarande krisen utlöstes när Sverigedemokraterna valde att gå emot den etablerade överenskommelsen.

Detta agerande har lett till att det tidigare systemet i praktiken har kollapsat, vilket resulterat i ett fullt hus vid omröstningarna. Nu förväntas samtliga ledamöter från samtliga partier vara närvarande vid varje votering för att säkerställa att deras partiers röster räknas. Situationen har beskrivits som ett kaos, och gruppledarna från de olika partierna har tvingats hålla ett antal krismöten i ett försök att mejsla fram en ny lösning som alla kan acceptera.

Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström har uttryckt att dialogen kommer att fortsätta och att det krävs flera möten innan man kan landa i en hållbar överenskommelse som återställer ordningen. Det som dock är mest framträdande i debatten är inte bara den tekniska lösningen för röstningen, utan den djupa förtroendekris som uppstått mellan de politiska lägren. Oppositionspartierna är i hög grad eniga om att förtroendet för Sverigedemokraterna är allvarligt skadat.

Lena Hallengren från Socialdemokraterna har varit mycket tydlig med att förtroendet nu är helt i botten. En särskilt stark liknelse kom från Miljöpartiets Annika Hirvonen, som jämförde situationen med en relation där en partner varit otrogen och sedan återvänder hem och låtsas som om ingenting har hänt. Hon menade att det vore naivt att lita på att liknande händelser inte skulle upprepas i framtiden om man accepterar ett beteende där man helt enkelt ignorerar givna löften och överenskommelser.

Samtidigt finns det olika perspektiv på hur ett framtida system bör utformas för att vara robust. Tidöpartierna har signalerat att de är öppna för ett nytt system, men att detta system även måste kunna hantera problematiken med politiska vildar, det vill säga ledamöter som lämnat sitt parti men sitter kvar i riksdagen. Detta lägger till ytterligare ett lager av komplexitet i förhandlingarna mellan grupperna.

Trots rapporter om att regeringssidan skulle lägga fram ett konkret förslag till oppositionen, har ledare som Lena Hallengren och Annika Hirvonen konstaterat att inget sådant förslag hade nått dem vid tidpunkten för presskonferensen efter mötet. Den praktiska konsekvensen av detta blev tydlig vid den första voteringen utan kvittningsregler. Av riksdagens 349 ledamöter var endast en person frånvarande, vilket visar hur extremt viktigt det blivit för varje enskild ledamot att vara på plats för att inte förlora inflytande.

För Tidöpartierna innebar detta att de kunde försvara sin majoritet med full kraft, men priset för detta är en sargad relation till oppositionen. Det är nu upp till gruppledarna att navigera i detta politiska minfält för att återställa en ordning som tillåter riksdagen att fungera effektivt utan att varje enskild omröstning förvandlas till en logistisk utmaning. Den politiska kulturen i Sverige, som ofta präglats av kompromisser och informella överenskommelser, sätts nu på ett mycket hårt prov





