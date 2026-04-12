Kriser i Hemmanet och Mellanöstern: Brand i Sundsvall, Eskalerande Krig och Misslyckade Fredsförhandlingar

En sammanfattning av aktuella händelser: Brand i Sundsvall, eskalering av konflikten mellan USA, Israel och Iran samt resultatlösa fredsförhandlingar i Islamabad.

Viktigt meddelande till allmänheten i Hemmanet i Sundsvall s kommun, Västernorrlands län. Det pågår en brand i ett flerfamiljshus med kraftig rökutveckling. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Västernorrland.\Samtidigt som räddningstjänsten bekämpar branden i Sundsvall , eskalerar den internationella krisen.

USA och Israel har genomfört en attack mot Iran, vilket resulterat i dödsfallet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen har svarat med kraftiga motattacker, riktade mot Israel och genom luftangrepp mot flera närliggande länder. Utvecklingen av kriget rapporteras live av SVT. Donald Trump har meddelat att USA kommer att blockera Hormuzsundet, vilket ytterligare ökar spänningarna i regionen.\Fredsförhandlingar mellan USA och Iran i Islamabad har inte lett till en överenskommelse. Förhandlingarna, som leddes av USA:s vicepresident JD Vance, fokuserade på kärnenergifrågan och säkerheten i Hormuzsundet. Irans delegation, ledd av parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf, uttryckte bristande tillit till USA baserat på tidigare erfarenheter. Pakistans utrikesminister Ishaq Dar, som medverkade som medlare, betonade vikten av att upprätthålla vapenvilan. Trots utbytet av texter och långvariga diskussioner, har parterna inte lyckats komma överens i flera avgörande frågor, inklusive Hormuzsundet, kärnenergifrågan, krigsskadestånd och avskaffande av sanktioner. Trump, på väg till en UFC-gala, kommenterade möjligheten av ett avtal.\Samtidigt rapporterar journalister från Al Jazeera om Israels fortsatta bombningar av städer i södra Libanon. Den tredje rundan av samtal i Islamabad är avslutad, och fredsförhandlingarna fortsätter. Enligt källor har parterna inte lyckats närma sig i flera frågor. Klockan närmar sig 03:00 i Islamabad, där samtal pågår. USA:s tidigare biträdande statssekreterare Gordon Gray menar att det är ett gott tecken att förhandlingarna pågår länge, även om det är osäkert om det kommer att leda till en överenskommelse. Gray antyder att en tillfällig lösning som rör vapenvila i Persiska viken eller lättade sanktioner kan vara en möjlighet innan ett fullständigt fredsavtal nås. Medan fredssamtalen pågår är Trump på väg till en UFC-gala i Miami och kommenterar förhandlingarna





