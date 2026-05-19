Kristdemokrat Nicklas Haglund kliver av efter nazipropaganda-affär

Ljusdals kristdemokrat Nicklas Haglund har valt att kliva av efter avslöjandet att han har ekonomiskt stöttat en av världens största distributörer av nazipropaganda. Han har också dömts för hets mot folkgrupp i tingsrätten, men friades senare i hovrätten.

Han var ett av Kristdemokraterna s toppnamn i Ljusdal inför valet 2026. Men efter avslöjandet att politikern ekonomiskt stöttat en av världens största distributörer av nazipropaganda, kliver nu Nicklas Haglund av. Allt.

– Ta dig i häcken och dra nu åt helvete, säger Ljusdals KD-ordförande Roger Kastman när Dagens ETC ringer. Ljusdals kristdemokrat Nicklas Haglund, 49, köpte 2021 böcker och cd:s från Midgård. Det handlar om ’Nationalsocialismen: Den biologiska världsåskådningen’, en ljudbok om esoterisk hitlerism och den ariska rasens överlägsenhet. Utgiven på ett högerextremt förlag i översättning av den dråpdömde och inflytelserika naziledaren Klas Lund.

Haglund köpte även musik avDagens ETC berättade även att Nicklas Haglund dömts för hets mot folkgrupp i tingsrätten 2019, något han senare friades för i hovrätten på grund av brist på bevis. Både Nicklas Haglund och hans lokala partiordförande Roger Kastman vägrade konsekvent att kommentera Hitler-shoppandet när Dagens ETC sökte duon. Men igår meddelade Haglund att han nu på grund av avslöjandet kliver av samtliga sina politiska uppdrag och drar tillbaka sin kandidatur för kommunvalet 2026.

Haglund var tvåa på KD:s lista, var partiets politiska sekreterare lokalt och ersättare i två olika nämnder. Det här varTill Ljusdals-Posten säger lokala KD-ordförande Roger Kastman att han inte läst Dagens ETC:s granskning och att den är ointressant. Angående en turbulent sociala medier-debatt som det här skapat bland olika lokalpolitiker, säger han: – Många har gjort sig stora över det här och det finns ett ordspråk: ’Den som är utan skuld kan kasta första stenen’, det är ett bibliskt uttryck.

Jag vet då, i de här partierna, att de har inte Guds bästa barn själva, så de kanske borde tänka sig för, säger Kastman till Ljusdals-Posten.frågar honom om vad han tänkte när han fick reda på att hans partikamrat Haglund köpt nazistisk propaganda, svarar Roger Kastman: – Jag tänkte ingenting. Vi har inte lagt någon börda på honom för detta. Vi har någonting i ryggsäcken allihopa.

På Facebook har Roger Kastman skrivit att det handlat om att ’köpa en bok åt en kompis’





