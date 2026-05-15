Kristdemokraterna presenterar handlingsplan mot islamism och föreslår hijabförbud för barn

KD vill bekämpa politisk islam genom att förbjuda shariadomstolar, kartlägga finansiering av extremister och införa förbud mot hijab för flickor i förskola och lågstadium.

Kristdemokraterna har nu lanserat en omfattande handlingsplan mot islamism i syfte att utmana Sverigedemokraterna som det mest konsekventa partiet i kampen mot politisk islam. Med termen islamism avser partiet den politiska formen av islam som strävar efter att samhällets grundläggande normer och lagstiftning ska anpassas efter religiösa föreskrifter snarare än sekulära demokratiska principer.

En central del av KD:s nya program består av tio konkreta punkter, där flera av dessa är direkt kopplade till rättsväsendets arbete. Ett av de mest framträdande förslagen är ett totalförbud mot så kallade shariadomstolar. Dessa beskrivs som ett parallellt rättssystem som undergräver den svenska rättsstaten och ofta används för att lösa tvister i det tysta, vilket kan få förödande konsekvenser för individer.

Ett konkret exempel som lyfts fram är kvinnor som genomgått en laglig skilsmässa i Sverige men som genom religiösa domstolar ändå tvingas leva kvar med sina exmän. För att ytterligare stärka kontrollen vill partiet att Säkerhetspolisen och Centrum för våldsbejakande extremism ska kartlägga finansieringen av islamistiska aktörer, samtidigt som stödet till kommuner och regioner för att motverka hedersvåld ska intensifieras. Utöver de rättsliga åtgärderna innehåller handlingsplanen förslag som rör den personliga integriteten och klädkoder i det offentliga rummet.

Kristdemokraterna har länge förespråkat ett förbud mot heltäckande slöjor såsom burka och niqab, men partiet väljer nu att gå betydligt längre. Det nya förslaget innebär att små flickor inte ska tillåtas bära hijab, den slöja som täcker håret, i förskola eller i lågstadiet. Ebba Busch argumenterar för att islam måste anpassas till det svenska samhället och att religiösa uttryck inte kan praktiseras på samma sätt i Sverige som i exempelvis Afghanistan.

Enligt Busch används slöjan ofta som en symbol för att markera kvinnans särställning på ett negativt sätt, och partiet anser att detta inte får påtvingas barn. Ansvaret för att detta förbud efterlevs i skolan ska ligga på rektorerna, som ska säkerställa att grundlagen och barnets rätt att vara barn prioriteras framför religiösa traditioner.

I likhet med lagstiftning som införs i Österrike, utreder KD även möjligheten att införa böter för föräldrar som trotsar förbudet, även om man är medveten om att ekonomiska sanktioner kan slå olika hårt beroende på hushållets ekonomi. För att bryta hederskulturens inflytande i ett tidigt skede vill Kristdemokraterna även införa krav på utbildning för föräldrar. Det handlar om att föräldralediga som befinner sig i utsatta miljöer ska delta i obligatorisk undervisning i svenska språket och samhällskunskap.

Syftet är att förhindra att hedersnormer får fäste innan barnen har hunnit integreras i det svenska samhällets värderingar. Detta krav liknar de krav som ställs för medborgarskap och ses som ett verktyg för att stärka individens frihet. Genom att driva dessa frågor positionerar sig Ebba Busch och hennes parti i en strategisk kamp mot Sverigedemokraterna om vem som bäst kan identifiera och motverka hoten från islamismen på ett sätt som är förenligt med den svenska synen på integritet.

Busch betonar att Sverige är ett tillitssamhälle och att denna tillit riskerar att skadas om islam inte genomgår en försvenskning. Genom att kombinera hårda rättsliga åtgärder med krav på kulturell anpassning hoppas KD kunna skapa ett samhälle där svenska värderingar och lagar alltid står över religiösa särintressen





