Företrädare för Kristdemokraterna har tagit sig tid att svara på kritiken mot deras politik. De undviker huvudpoängen i debatten och fokuserar istället på halmgubbar. De vill frångå idén om progressiv inkomstbeskattning och förespråka en mer platt beskattning för alla, även städare. Samtidigt undviker de att benämna den regressiva skatten för de allra rikaste. De kritiseras för att prioritera de rika och försvara deras rätt att inte betala en rättvis andel i skatt. De av Martin Luther King bevingade orden ”socialism för de rika, hårdför kapitalism för de fattiga” gör sig påminda med KD:s politik.

Företrädare för Kristdemokraterna sparkar på de som redan har det tufft och försvarar miljardärers rätt att inte betala en rättvis andel i skatt. Det skriver Sara Kukka-Salam i en slutreplik.

Företagarna, har tagit sig tid att svara. Tyvärr undviker man min huvudpoäng till förmån för halmgubbar. Löntagare, småföretagare, såväl som landets allra rikaste, förtjänar en saklig debatt om principerna för vårt skattesystem. Eklind skriver att han vill frångå idén om progressiv inkomstbeskattning, där en chef betalar en större andel av sin månadsinkomst i skatt än den som städar dennes kontor.

Istället vill Eklind att, till exempel, städare ska behöva ta en större andel av inbetalningen till det gemensamma än med vår nuvarande beskattning. Det får mig att undra vems intressen KD egentligen företräder. Om Eklind faktiskt är för en mer platt beskattning – för alla – borde han vara för en miljardärsskatt. Detta eftersom den rikaste procenten, särskilt den än mindre andel som är miljardärer,än såväl arbetar- och medelklass som övre medelklass i Sverige.

För de allra rikaste är skatten inte platt – den är regressiv. Detta är en inkonsekvens som Eklind undviker att benämna. Som Kommunstyrelsens ordförande i Solna, en av landets mest framgångsrika kommuner, möter företagsledare för att diskutera vad som driver tillväxt är listan lång. Men varken i dessa samtal eller tidigare under mina studier på Handelshögskolan, kommer Sveriges roll som skatteparadis för just landets 500 rikaste upp som central faktor.

Även om Krassén i sin replik argumenterar för miljardärers låga effektiva skattesatser är det nog få av Företagarnas medlemmar – de hårt arbetande småföretagarna som betalar en högre andel i skatt än Sveriges miljardärer – som ser en rättvis beskattning av miljardärer som den fråga som hindrar dem att expandera sina företag. I mina samtal med företagsledare lyfts vikten av samverkan mellan forskning och näringsliv, behovet av infrastruktur och bostäder – särskilt fler hyresrätter – och kompetensförsörjning.

Vd:ar lyfter svårigheten att rekrytera arbetskraft i det hårdnade samhällsklimatet och varnar för att tonårsutvisningar riskerar att drabba deras barn och barn till kollegor som i flera år arbetat i Sverige. Det är därför allas vårt ansvar att diskutera sakligt om hur tillväxt skapas och hur principerna i vårt skattesystem ska gälla alla.intresserad av att bekämpa fattigdom. Men med Tidöregeringens politik har antalet arbetslösa ökat med 100 000 och antalet fattiga fördubblats sedan 2021.

I detta läge drar man in på vuxenutbildning och avskaffar, trots byggkris, investeringsstöd för hyresrätter, sådant som spelar roll för tillväxt och sysselsättning på riktigt. Därtill stramar KD åt för människor som är i behov av våra trygghetssystem, genom kvalificering till socialförsäkringar för nyanlända och bidragstak. Sysselsättningseffekterna väntas bli begränsade, men konsekvenserna för barn och ensamstående föräldrar är entydiga. Man sparkar på de som redan har det tufft och försvarar miljardärers rätt att inte betala en rättvis andel i skatt.

De av Martin Luther King bevingade orden ”socialism för de rika, hårdför kapitalism för de fattiga” gör sig påminda med KD:s politik. Det är tydligt vilkas intressen KD prioriterar bort





SvDDebatt / 🏆 18. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kristdemokraterna Debatt Skatt Rättvisa Biljardärer Fattigdom Byggkris Arbetslöshet Fattigdom Bidragstak Martin Luther King Socialism Kapitalism

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jan Egeland: Norge och Sverige måste ge mer biståndI Mellanöstern lider befolkningen av kriget i Iran. Samtidigt täljer Norge guld. – Om ett land får ökade intäkter på grund av krig, samtidigt som andra lider, då bör man bidra till humanitärt arbete, säger Jan Egeland.

Read more »

IFK Göteborg besegrade Örgryte IS i derbyt - Martin Andersson: 'Hade Blåvitt tappat poäng, var räknade'Martin Andersson, Fotbollskanalens expert, analyserar IFK Göteborgs seger mot Örgryte IS i derbyt. Han poängterar betydelsen av segern, särskilt med tanke på tränarnas framtid i klubben, och hyllar enskilda insatser som Felix Erikssons avgörande mål och Sebastian Clemmensens mod.

Read more »

Manchester City:s Haaland bitter över missat ligatalan, önskar lycka till till OlofinjanaManchester City:s målvaktsmålvaktsmålvaktsmålvakt, Erling Haaland, har en besviken reaktion efter matchen mot Bournemouth som blev början till slutet för Premier League-truppen. Sannolikheten är stor att rivalen Arsenal vinner titeln nästa säsong, och Haaland var mycket besviken. Armentrout uttryckte sin besvikelse med följande ord: 'Det är helt fantastisk, men någon ligatitel blir det inte.'. Haallads skulle komma tillbaka till spel efter att ha vunnit Premier League-titeln och visade sitt stöd till sin motpart Martin Olofinjana med följande ord: 'Gratis till Martin, stort att en norrman vinner Premier League, det är helt fantastisk. Och för svenskarna också, det är fantastisk, det är historiskt. Det innebär extra prestanda från Martin i sommar, inklusive VM', sade han efter att han klev av planen.

Read more »

Salmar höjer volymutsikterna | AffärsvärldenNorska fiskodlingsbolaget Salmar redovisar ett justerat rörelseresultat i linje med väntat för det första kvartalet 2026 och höjer samtidigt volymguidningen för helåret.

Read more »