Kristersson betalar för hönsgården efter avslöjande

Ulf Kristersson har förklarat att han nu betalar för hönsgården som byggdes för hans fru på Harpsund efter att Expressen avslöjade hur topptjänstemän på Regeringskansliet och Statens fastighetsverk blandades in för att lösa önskemålet från statsministerns hustru om att ha en hönsgård.

Ulf Kristersson har förklarat att han nu betalar för hönsgård en som byggdes för hans fru på Harpsund . Expressen avslöjade tidigare hur topptjänstemän på Regeringskansliet och Statens fastighetsverk blandades in för att lösa önskemålet från statsministerns hustru om att ha en hönsgård .

Arbetet och materialet till hönsgården kostade nästan 17 000 kronor och monterades upp på Harpsund 2023. Kristersson har nu lovat att betala tillbaka pengarna och uppger att planen hela tiden var att de skulle betala alla kostnader för hönshuset privat. Under en valkampanj i Norrköping på måndagen svarade han på Expressen frågor om hur det kommer sig att han inte förstod att det kostade pengar att montera upp den här hönsgården.

Han svarade att hönshuset hade de betalat helt själva och att det bara var lite plankor och hönsnät runtomkring. Han visste inte om att det fanns en faktura om detta och hade han vetat hade han bett om att få betala den då, nu gör han det nu i stället.

Expressen har ställt frågor till Regeringskansliet om hur de ska lösa Kristerssons inbetalning och vilken summa ska betalas och om det har några skattemässiga konsekvenser, men de har ännu inte återkommit med svar. Det betyder ju att Regeringskansliet betalade en privat utgift för Kristersson inkomståret 2023, men han har inte sagt om han kontakta Skatteverket om det





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ulf Kristersson Hönsgård Harpsund Regeringskansliet Statens Fastighetsverk Expressen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flera nyhetshändelser: Misstänkt brev till prinsessan, hönsgård på Harpsund, kyrkklockor och kidnappningEn sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: ett misstänkt brev till prinsessan Ingrid Alexandra, statsministerns frus hönsgård finansierad med skattemedel, mystiska kyrkklockor i Flemingsberg och en kidnappningsdom i Stockholm.

Read more »

Ed krävde hönsgård på Harpsund – nu betalas fakturanEn hönsgård har byggts på Harpsund efter önskemål från statsministerns fru Birgitta Ed. Höga tjänstemän drogs in i projektet och notan hamnade delvis hos skattebetalarna, skriver Expressen. Nu meddelas att statsministerparet ska betala alla fakturor för hönsgården.

Read more »

Baudin rasar mot Kristerssons hönsbygge: ”Är pinsamt, ett hån”Statsminister Ulf Kristersson lovar att betala tillbaka kostnaden för hönsgården på Harpsund. Men oppositionen är starkt kritisk till att notan alls hamnade hos skattebetalarna.

Read more »

Statsminister Ulf Kristersson säger att Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för tonårsutvisningarStatsminister Ulf Kristersson säger att Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. En rättegång inleds mot fyra personer som åtalas för ofredande av ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Read more »