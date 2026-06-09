Kristersson diskvalificerad som statsministerkandidat, säger Ringqvist - och fler ny

Centerpartiets Thand Ringqvist menar att Ulf Kristersson blivit diskvalificerad som statsministerkandidat pga samarbete med Sverigedemokraterna. Samtidigt rapporteras om höga ryska förluster i Ukraina, enolycka i Nordmaling, evakuering i Libanon och hur Aftonbladets Tipsa!-tjänst fungerar.

Ulf Kristersson har enligt Centerpartiet s politiska talesperson Thand Ringqvist diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Hon anser att den nuvarande regeringen under mandatperioden successivt har anammat Sverigedemokraterna s politik och blivit allt tätare samman med det högerextrema partiet.

Under våren har enligt Ringqvist både statsministern och Socialdemokraternas partisekreterare Simona Mohamsson förstärkt sitt politiska samarbete med Sverigedemokraterna, och de går till val med ett tydligt löfte om att ge Sverigedemokraterna många och tunga ministerposter i en framtida regering. Centerpartiet, som har gett Socialdemokraterna stöd i riksdagen, gör också gällande att detta stöd inte är gratis och att man under våren har framfört ett antal krav.

Det senaste kravet, Presenterat under en pressträff, är att den kommande regeringen ska satsa 50 miljarder kronor på välfärden på landsbygden. Följdfrågor om ett stort sparpaket på SVT nämns i sammanhang. I den internationella politiken rapporteras från Ukraina att Ryssland enligt ukrainska militära källor har förlorat cirka 1 376 320 soldater sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Oberoende västerländska tankesmedjor, inklusive Center for Strategic and International Studies (CSIS), bedömer att de ryska förlusterna är betydligt större än de ukrainska.

CSIS uppskattar att Ryssland har förlorat ungefär dubbelt så många soldater som Ukraina, vars förlutor enligt deras bedömning låg mellan 500 000 och 600 000 fram till december 2025. En tung lastbilsolycka har inträffat på E4 i Nordmaling under natten, enligt SVT Västerbotten. En man har blivit allvarligt skadad. I Mellanöstern utges en evakueringsorder till invånare i den libanesiska staden Tyr.

Israels försvarsmakt (IDF) gör gällande att de måste agera med kraft mot Hizbollah efter att denna brutit mot eldupphöravtalet och genomfört attacker mot Israels hemmafront. IDF-talesperson Avicay Adraee säger i ett meddelande på X att alla byggnader som används av Hizbollah för militära ändamål kan bli mål för israeliska attacker och försäkrar att IDF inte har för avsikt att skada civila. Aftonbladet beskriver sin tjänst Tipsa! där läsare kan skicka in tips, bilder och video.

Alla tips läses och de som bedöms intressanta leder till kontakt med tipssändaren. Redaktionen garanterar källskydd och krypterad överföring. Identifiering är skyddad, men man kan också vara helt anonym genom att använda tillfälliga e-postadresser eller dolda nummer. Betalning utgår endast för publicerade nyhetstips, exklusive allmänna bilder som sommarbilder, och om tipset är unikt.

Nyhetschef avgör ersättning vid leverans. Platstjänsten geolokalisering möjliggör lokala push-notiser i apparna. Vid större händelser i användarens närhet skickas varningar och man efterlyser hjälp med bilder eller video från lyssnare. Avslutningsvis påminns om att man inte får ställa i vägen för räddningspersonal eller polis vid nyhetshändelser, och man ska beakta integritet och hålla ett propert avstånd. Bra nyhetsbilder kan publiceras inom några minuter via Tipsa!





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