Kristersson om möjliga samtal med Putin: Måste ske på Ukrainas uppmanning

Svenska statsministern Ulf Kristersson understråk att eventuella förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland måste ske vid rätt tillfälle och enligt president Zelenskyjs önskan. Samtidigt pekade han på att Ryssland inte är redo för seriösa samtal. Under ett NB8-toppmöte i Tallinn diskuteras säkerhet och stöd åt Ukraina medan Zelenskyj undertecknar ett drönaravtal med Lettland. I Ukraina fortsätter dod och förstörelse från_russisk_håll_och_den_ukrainska_armén_återtar_land.

Den svenska statsministern Ulf Kristersson fick under en pressträff i Tallinn frågan om hur han ser på möjliga samtal med Ryssland s president Vladimir Putin . Kristersson betonade att sådana samtal måste ske vid rätt tidpunkt och enligt Ukraina s uppmaning.

Europa kan vara en viktig stödjande kraft under förhandlingar, men det är i princip president Volodymyr Zelenskyj som avgör när tiden är mogen. Kristersson påpekade samtidigt att det är uppenbart att Ryssland för närvarande inte är redo för seriösa förhandlingar. Zelenskyj meddelade på plattformen X att han undertecknat ett avtal med Lettland om gemensam drönarproduktion.

Beskedet kom under hans besök i Tallinn där han möter ledarna för de nordiska och baltiska länderna samtidigt som ett NB8-toppmöte hålls. på det mötet diskuteras säkerhet, försvar, konkurrenskraft och artificiell intelligens. Estlands premiärminister Kristen Michal underströk att stöd för Ukraina är en topprioritering och att man kommer att diskutera hur man stärker Ukrainas försvarskapacitet, ökar trycket på Ryssland och gör Europa säkrare. I Ukraina fortsätter de ryska attackerna.

Fyra personer dödades och tio skadades i attacker mot Charkivregionen enligt guvernör Oleh Synyehubov. Attackerna orsakade bränder och skadade minst 18 fordon. Under natten attackerades flera städer, och i Zaporizjzjaregionen dog fem personer när civil infrastruktur träffades av drönare. Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj uppgav att landets försvar återtagit över 600 kvadratkilometer territorium från ryska styrkor under innevarande år.

I samband med att Zelenskyj reste från London där han träffade ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland, gjorde han en mellanlandning i Chisinau, Moldavien. Han uttryckte tacksamhet för viljan att arbeta aktivt för att främja diplomatiska insatser som kan leda till ett slut på Rysslands krig mot Ukraina. Samtidigt rapporterades att Zelenskyj haft ett telefonsamtal med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.

Kancelaridrottaren Dimitrij Peskov från Kreml uppgav att det inte finns några planer på ett nytt samtal mellan Putin och Donald Trump, men att Witkoff och Kushner står i löpande kontakt med både den ryska och den ukrainska sidan. I Moskva exploderade en bilbomb i ett bostadskomplex som tillhandahålls av försvarsdepartementet för ryska militärer och veteraner. Tidigare fanns en militäranläggning på plats.

Ytterligare sanktioner mot Ryssland föreslås: ett inreseförbud för ryska tidigare soldater som varit aktiva i kriget mot Ukraina, utökade sanktioner mot skuggfartygen, kritisk infrastruktur samt ytterligare bankers och kryptoplattformars tillträde. En tidigare domstolschef erkände sig skyldig till att ha mottagit 25 miljoner kronor för ett visst beslut under en rättegång





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