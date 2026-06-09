Kristersson under stark kritik för kopplingar till kontroversiell stiftelse och säkerhetsbrister

Avslöjanden om premiärministerns privata nätverk och en omdiskuterad stiftelse har lett till anklagelser om korruption och bristande säkerhet, samtidigt som regeringen kritiserar oppositionen för uttalanden om Hamas och Israel.

Det är tydligt att premierminister Ulf Kristersson inte kan avfärda kritiken genom att hävda att han saknar ansvar för den kontroversiella stiftelse som drivs i samarbete med hans fru Birgitta Ed och deras gemensamma vän Göran Thorstenson.

Avslöjandena visar på ett tätare nät av personliga och affärsmässiga relationer än vad regeringen tidigare velat medge. Stiftelsen har enligt rapporter mottagit betydande stöd från näringslivsrepresentanter och lobbyister, som i gengäld förväntas få politiska kontakter och inflytande. Dessutom har stiftelsen ett fastighetsmässigt intresse där både Kristersson och hans fru innehar en bostad, vilket ytterligare suddar ut gränsen mellan privat och offentligt uppdrag.

Denna sammansmältning av privata intressen med offentligt mandat har lett till en rad anklagelser om både korruption och säkerhetsrisker, då den potentiella influensen från affärsverksamheter kan äventyra den nationella säkerheten. Regeringen har nyligen försökt vända den negativa opinionen genom att kritisera oppositionens uttalanden om Hamas och Israel, men detta har avlet en motsatt effekt. Oppositionens näst största parti har fått kritik för att sprida vad regeringen kallat terrorromantik, vilket har fördjupat den politiska polariseringen.

Samtidigt har den nyligen utsedda nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm, en personlig vän till Kristersson, hamnat i blåsväder efter att ha visat bristande kunskap om hemliga handlingar. Kombinationen av personliga band och ifrågasatt kompetens har fört med sig hård kritik från både medier och allmänhet, och väcker frågan hur en så obehörig person kunde få så nära tillgång till statsministerns närmaste krets, inklusive möjligheten att befinna sig i deras privata utrymmen utan någon form av identifieringskontroll.

Denna situation har även gjort att en Aftonbladsreporter kunde genomföra en wallraff-aktion i statsministerns bostadsområde, vilket understryker svagheterna i den säkerhetsstruktur som ska skydda landets högsta politiska ledare. Rapportören beskriver hur säkerhetspolisen svarade med en oprofessionell fråga när hon passerade, vilket pekar på bristande beredskap och bristande prioritering av skyddet för den politiska ledningen. Det blir därmed tydligt att försöken att lägga ansvaret på säkerhetspolisen inte löser det underliggande problemet.

Frågan om vem som bär den verkliga ansvaret för de uppkomna riskerna återvänder till regeringen själv, som nu måste bemöta anklagelser om bristande transparens, potentiell korruption och hot mot Sveriges säkerhet i en tid av ökad geopolitisk osäkerhet





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Ulf Kristersson Stiftelse Korruption Nationell Säkerhet Opposition

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