Kristian Lien om karriären, derbyt och frustrationen i Djurgården

Djurgårdens nyförvärv Kristian Lien berättar om sin ovanliga karriärväg, frustrationen över missade chanser och förväntningarna inför derbyt mot Hammarby. Han betonar att han spelar fotboll för att det är kul och att han alltid har trott på sin förmåga.

Kristian Lien , Djurgården s norska nyförvärv, har haft en okonventionell karriär väg. Till skillnad från många fotbollsproffs har han inte haft en rak linje uppåt, utan har spelat i de lägre divisionerna under en längre tid.

Han betonar att hans motivation inte primärt handlar om en karriär, utan om kärleken till spelet. Inför det kommande derbyt mot Hammarby reflekterar han över Djurgårdens senaste matcher, där de trots dominans och många chanser inte lyckats ta poäng. Han lyfter fram behovet av ökat fokus i avsluten för att omvandla spelövertaget till resultat. Lien värvades som ersättare till August Priske, och även om han är en annorlunda spelartyp, är målet detsamma: att göra mål.

Han gjorde mål i sin debut i en träningsmatch, men har hittills bara nätat två gånger i allsvenskan mot Kalmar. Liens väg till Djurgården har varit lång och krävande. Uppvuxen i Flekkefjord, Norge, var han inte tidigt säker på att fotbollen var hans livskall. Han flyttade till Kristiansand för studier och gjorde mål i IK Starts ungdomslag, men lyckades inte omedelbart slå sig in i A-laget.

Istället spelade han i andra klubbar i de lägre divisionerna. Det dröjde till efter 20 års ålder innan han fick sitt genombrott. Trots detta kände han aldrig någon press att lyckas, utan fortsatte spela för att han tyckte det var roligt och ville fortsätta utvecklas. År 2023 imponerade han i den norska andraligan med elva mål på femton matcher, vilket väckte intresse från Groningen i Nederländerna.

Den tiden blev dock inte lyckad, och han återvände till Norge på lån. Han har sedan spelat i Eliteserien innan han värvades av Djurgården från Ham-Kam, där han såg en större möjlighet till speltid. Djurgården har inte vunnit ett derby mot Hammarby på nästan fyra år, och förlusten i Svenska cupen i vintras är fortfarande ett smärtsamt minne.

Lien är dock optimistisk och betonar att han alltid har trott på sin förmåga att nå den här nivån, även om han inte alltid lyckas visa det på planen. Han ser fram emot derbyt som en rolig match med många supportrar och understryker vikten av att lägga de senaste resultaten bakom sig och fokusera på att prestera.

Han beskriver allsvenskan som mer teknisk än den norska högstaligan, som förlitar sig mer på fysik, och han är redo att använda sin kraft mot Hammarby. Trots Hammarbys senaste kryss mot Halmstad, ser Lien fram emot en tuff match och är fast besluten att bidra till en Djurgårdsvinst. Han poängterar att en fotbollskarriär går upp och ner, och att det gäller att kunna hantera både framgångar och motgångar





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Djurgården Kristian Lien Hammarby Allsvenskan Derby Fotboll Karriär Norge

United States Latest News, United States Headlines

Paulos Abraham redo för derby mot DjurgårdenHammarbytränaren Kalle Karlsson bekräftar att Paulos Abraham är tillgänglig för truppen mot Djurgården, men det är osäkert om han kan starta. Abraham själv är spelsugen men vill inte riskera en försämring av sin överansträngning.

Read more »

Read more »

Hammarbys derbydrag inför Djurgården: 'Saker sprids' - AllsvenskanSTOCKHOLM. Ett par dagar till matchen mot Djurgården. Då stängde Hammarby träningen. - Det är ju derby, säger Kalle Karlsson till Fotbollskanalen.

Read more »

Därför är det fördel Djurgården i derbytTvå raka förluster. Men de spelmässiga insatserna har lovat mer. Djurgården har bra poängchans i derbyt.

Read more »

Honkavaara optimistisk inför derbyt trots förlusterDjurgårdens tränare Jani Honkavaara ser positivt på söndagens derby mot Hammarby trots två raka förluster. Han menar att laget spelmässigt presterat bra och identifierar svagheter hos motståndarna.

Read more »

– mörkad derby-elva: "Ess i rockärmen"GÖTEBORG. Tränaren Jocke Björklund bekräftade att Noah Tolf är spelbar i derbyt. Mer bjöd inte IFK Göteborg på som mörkade startelvan på avslutande träningen.

Read more »