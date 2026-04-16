Kristianstad nära att presentera Jonsson som ny tränare bredvid Sätherström

Efter att huvudtränaren Anders Hallberg lämnar för Benfica, pekar det mesta mot ett delat ledarskap i Kristianstad Handboll där islänningen Gunnar Steinn Jonsson väntas ansluta vid sidan av Björn Sätherström. Jonsson, en tidigare IFK-spelare, har nyligen avslutat sin karriär på Island och är numera baserad i Stockholm där han engagerat sig ideellt i Hammarby.

Sport bladet kan nu avslöja Kristianstad Handboll s huvudspår för att ersätta den avgående tränaren Anders Hallberg, som är på väg att ta över Benfica. Enligt Sport bladets uppgifter siktar klubben på att anlita den tidigare IFK-spelaren Gunnar Steinn Jonsson för att skapa ett delat ledarskap tillsammans med Björn Sätherström . Detta kommer efter att Kristianstad besegrat HF Karlskrona borta med 41–35 i den fjärde kvartsfinalen i SM-slutspelet i handboll, vilket innebär att de är klara för semifinal mot Alingsås.

Redan i slutet av februari rapporterade Sportbladet att Anders Hallberg var på väg att köpas ut av Benfica inför nästa säsong, och sedan dess har förhandlingar pågått. Kristianstads sportchef, Mats Samuelsson, har tidigare bekräftat att klubbarna är överens och att endast Hallbergs personliga villkor med den portugisiska klubben återstod att slutföra. Nu uppges de sista detaljerna vara klara, och enligt Sportbladets information kan ett officiellt besked om Hallbergs övergång till Benfica komma när som helst. I en intervju med Kristianstadsbladet presenterade Samuelsson tre potentiella scenarion för tränarfrågan: Ett delat ledarskap mellan en ny tränare och Sätherström; att Sätherström, som gjorde succé som huvudtränare i Malmö innan han återvände till Kristianstad, blir ny huvudtränare med en ny assisterande tränare; eller att båda önskar vara huvudtränare. Samuelsson uttryckte dock en tro på att det inte skulle bli enbart en ny huvudtränare, utan snarare ett delat ledarskap eller att Björn Sätherström axlar huvudtränarrollen.

Enligt de senaste uppgifterna från Sportbladet har Kristianstads huvudspår nu skiftat till islänningen Gunnar Steinn Jonsson, som ska ingå i ett delat ledarskap med Björn Sätherström. Jonsson var en del av IFK Kristianstads guldepok mellan 2016 och 2018 och har nyligen avslutat sin spelarkarriär på Island. Han är nu tillbaka i Sverige och har bosatt sig i Stockholm, där han även engagerat sig ideellt som tredjetränare i Hammarby, med närvaro på vissa träningar och under hemmamatcher. Sportbladets källor indikerar att IFK Kristianstad kommer att träffa Jonsson i början av nästa vecka för att diskutera detaljerna. Om allt går i lås med islänningen kommer det att resultera i ett delat ledarskap, då både han och Sätherström har ambitionen att vara huvudtränare.

Samtidigt pågår slutspelsmatcher i andra kvartsfinaler. I den andra halvan av slutspelsträdet har Malmö lyckats kvittera till 2–2 i matcher genom att besegra Ystad borta. Den avgörande femte matchen kommer att spelas i Malmö på söndag. I Partille pågår just nu den fjärde kvartsfinalen mellan Sävehof och Hammarby, där ställningen var 16–16 i paus. Sävehof leder för närvarande matchserien med 2–1





