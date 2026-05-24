Kristianstad: Sveriges fulaste dialekt och en plats mellan två breda boulevarder

The article discusses the dialect spoken in Kristianstad, a beautiful Swedish city in northern Scania, and how it is considered to be the worst dialect in Sweden. It also mentions the history of Kristianstad as a former residence city in Scania and its placement in the dialectal hierarchy of the region.

Jag är född och uppvuxen i Kristianstad, den vackra svenska staden i nordöstra Skåne – en gatstensbelagd plats mellan två breda boulevarder i utkanten av ett väldigt vattenrike – och pratade länge som en pojk från Kristianstad.

Hur jag lät minns jag inte. Inspelningar saknas och när jag provar känns nordostskånskan främmande på min tunga. Men mest sannolikt: som alla andra. I Dagens Nyheter lärde jag mig i veckan att det är Sveriges fulaste dialekt, och att ’hörs på måndag’ låter som ’puss på munnen’ i en riksmålskonformists öron.

(Vokalerna är inte att lita på, diftongerna spökar slumpartat; det skorrande halsljudet skär genom fonemen som en motorsåg. Kanske inte bonnigt: Kristianstad var fram till det sorgliga året 1996 en av två residensstäder i Skåne, men lågt placerad i landskapets dialektala hierarki, som kan fastställas tämligen exakt. Malmöitiskan är bäst, sedan kommer helsingborgskan, båda anfrälla av något urbant och folkligt, inte störigt fisförnäma som den försiktiga lundensiskan, men ändå anständiga nog för Natotoppmöte, befriade från känslan av bensin och rapsfält.

Trea är österlenskan, som egentligen inte är charmigare än göingskan, men som i stället för mörka skogsdiftonger har kustens vidder i konsonanterna. Lundensiskan är fyra, sedan kommer de mittenskånska schabraken. Trelleborg och Höganäs tänker ingen på, men den gemene skåningen – liksom den i Simrishamn sommarboende kulturella saneringsmannen från Östermalm – skattar vid en påminnelse om deras existens Kristianstadmålet lägre. Efter några månader vid universitetet i Lund påstod min dåvarande flickvän att jag började gå upp i slutet av meningarna.

Hon härmade: jag hörde inte att jag lät så. Men några månader senare, på en sommarfest i mammas trädgård, sa en släkting att jag låter som en jävla stockholmare och skrattade. MInns inte om jag skämdes, antagligen lite. Förställning är pinsam, det lär småstadsuppväxten ut, men mina nya vänner var från Lund, Stockholm, Åbo,och Stockholm, gud vad många som var stockholmare, och ingen jag umgicks med på universitetet påtalade någonsin hur jag talade.

I dag kan jag identifiera sättet jag numera pratar på som en sorts radioskånska, perfekt utvecklad för att vara salongsfähig i den nationella offentligheten. I somliga öron dock fortfarande lite vedervärdig. Sverige norr om Vättern är koloniserat av lästadianer. De vill se Skåne brinna.

Det är hatet mot den bördigare jorden, den oändliga kusten, det bullrande skrattet och den vänligare inställningen till livet och det går inte att bota. Men så finns de kloka som i radioskånskan hör bildning. Förklaringen till att mina meningar en dag gled uppåt på slutvokalen kan gå via en vanlig historia, så klart, men som vuxen har jag lärt mig att den inte är någon regel.

Talar som jag en gång lär ha gjort, och varje gång jag hör henne på radion känner jag mig påkommen. Snart trettiosex. Miljonbelånad lya i Stockholmsförort och stora bokhyllor i vardagsrummet. Artificiell dialekt.

Det finns säkert en sentimental moralitet om klassresenärens svek mot ursprunget, familjen och hemmet gömd i en sådan historia. Men mest känns det lite töntigt. Småstaden har rätt: förställning är pinsam





