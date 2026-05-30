Kristina Axén Olin svarar mot Johan Sjölander

Moderaternas gruppledare i kulturutskottet svarar mot en debattartikel där Johan Sjölander hävdade att Moderaterna vill ersätta replokaler med skärmar.

Kristina Axén Olin , gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet, svarar mot Johan Sjölander som i en debattartikel hävdade att Moderaterna vill ersätta replokaler med skärmar . Det stämmer inte.

Hon påpekar att digitala verktyg kan vara ett komplement till replokaler men att de inte kan ersätta glädjen i att spela tillsammans. Hon ger exempel på hur många unga idag lär sig själva genom Youtube och olika appar och att spelandet och låtskrivandet inte har minskat utan snarare förändrats. Hon betonar också att tillgången till replokaler inte står och faller med studieförbunden utan att kommuner, kulturskolor, föreningar, hembygdsgårdar, kyrkor och allmänna samlingslokaler också spelar en viktig roll.

Hon påpekar att regeringen har stärkt stödet till samlingslokaler vilket innebär bättre möjligheter för konserter, kulturverksamhet och replokaler





