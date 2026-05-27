Kristofer Dahlgren: Gävle ska bli Sveriges bästa kommun att leva i

Liberalernas kommunalråd i Gävle, Kristofer Dahlgren, har en hög ambition: att Gävle ska bli Sveriges bästa kommun att leva i. Han menar att en skattesänkning och planerbar el är nyckeln till att näringslivet ska kunna växa i kommunen.

Dahlgren säger att grundförutsättningarna i Gävle är fantastiska, med en stark kultur, natur och läge i Sverige, vilket ger en enorm utvecklingspotential. Han vill att alla i Gävle ska känna att de lever i en utvecklingspotential. Men han lägger också till att det finns ett men, nämligen att många i Gävle saknar jobb och att näringslivet skapar flest arbetstillfällen.

Han säger att när han frågar vad företagen behöver för att investera, nyetablera och satsa, så landar svaret nästan alltid i möjligheter till effekt. Han menar att Gävle och regionen är helt beroende av stora mängder stabil el och att behovet väntas öka. Han säger att det är en förutsättning för ytterligare investeringar i Gävle. Han nämner att Gävle är en av få platser i regionen som har förutsättningarna för ny kärnkraft, genom sitt kustläge och sin starka infrastruktur.

Han säger att ett kärnteknikbolag vill bygga en park med sex små modulära kärnkraftreaktorer i Norrsundet och att han ser fram emot att regeringen får en ansökan så att processen kan dras i gång. Han menar att det skulle vara en katalysator för kommunens tillväxt om det är möjligt för dem att leverera samma välfärd till lägre kostnad för invånarna. Han säger att det skulle ge en gävlefamilj med två genomsnittslöner omkring 6 000 kronor mer i plånboken per år.

Han nämner att låg kommunalskatt gör en kommun mer attraktiv för inflyttare och att det öppnar möjligheter för våra företag att anställa rätt personer. Han säger att vi måste förstå allvaret i att vi som kommun konkurrerar om invånare och företag med andra kommuner och att vi inte har råd att fortsätta vara dyrare om vi ska bli Sveriges bästa kommun att leva i





