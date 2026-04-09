Kristoffer Tamsons lämnar politiken – blir vd för Byggföretagen

Kristoffer Tamsons, tidigare trafikregionråd och oppositionsregionråd i Stockholm, lämnar politiken och blir vd för Byggföretagen. Han beskriver beslutet som svårt, men genomtänkt, och ser fram emot att bidra till samhällsbyggandet.

maria.carlsson@dagenssamhalle.se\ Kristoffer Tamsons , en välkänd profil inom Stockholm sregionens politik, har meddelat att han lämnar politiken inför nästa val. Han har varit aktiv inom regionpolitiken i Stockholm i 13 år på heltid, en period som präglats av engagemang och inflytande. Från 2014 till 2022 innehade han rollen som trafikregionråd, en post som gav honom en central roll i utformningen av Stockholm s infrastruktur och kollektivtrafik.

Efter valet 2022, då det Moderatledda styret förlorade makten, fortsatte Tamsons som oppositionsregionråd, gruppledare och andre vice ordförande i regionstyrelsen. Denna övergång markerade en förändring i hans politiska roll, men han fortsatte att vara en viktig röst och debattör i regionens politiska landskap. Beslutet att lämna politiken beskriver han som sitt livs svåraste, men samtidigt mest genomtänkta val. Den långa erfarenheten och det djupa engagemanget i regionpolitiken har satt sina spår, och att lämna detta bakom sig är utan tvekan ett stort steg.\Nu väljer Tamsons att gå vidare till en ny utmaning utanför politiken. Han har fått ett erbjudande som han beskriver som mycket hedrande, och efter noggrant övervägande, samt i samråd med sin familj och närmsta krets, har han valt att tacka ja. I augusti tillträder han rollen som vd för Byggföretagen. Detta är en betydande förändring, där han lämnar den politiska arenan för att kliva in i näringslivet. Övergången markerar en förändring i fokus, från politikens komplexa strukturer till en mer konkret roll inom byggbranschen. Hans erfarenhet som samhällsbyggare, tillsammans med hans kunskaper från regionpolitiken, kommer utan tvekan att vara till stor nytta i hans nya roll. Det är en spännande utveckling, och många ser fram emot att se hur han kommer att forma Byggföretagen och bidra till utvecklingen av samhället från ett nytt perspektiv. Detta beslut illustrerar också en önskan att använda sin erfarenhet och sitt engagemang på ett annat sätt.\Tamsons ser fram emot att bidra till samhällsbyggandet på ett nytt sätt. Han betonar vikten av en framåtlutad agenda för byggande, bostäder och infrastruktur, särskilt i ljuset av de många utmaningar Sverige står inför. En stark och engagerad byggbransch är enligt Tamsons avgörande för att dessa mål ska uppnås. Han uttrycker sin önskan att använda sin erfarenhet som samhällsbyggare för att bidra till att göra verklighet av det framtidsbygge som behövs för enskilda människor, företag och hela Sverige. Hans uttalande speglar en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som byggbranschen står inför, och han verkar fast besluten att använda sin nya plattform för att driva på utvecklingen. Med hans politiska bakgrund och hans nya roll som vd för Byggföretagen, förväntas han spela en viktig roll i att forma framtidens samhällsbyggande i Sverige. Han verkar engagerad i att leverera resultat och att bidra till en positiv utveckling av landet





