Kommuner köpt flaskvatten med löfte om 20 års hållbarhet, men experter varnar för bristande tester. Samtidigt firar kungaparet guldbröllop, USA nominerar ny justitieminister, och börsen reagerar på space‑tech och sportpolitiken.

Minst tjugo kommuner och länsstyrelser har i en beredskapsåtgärd köpt in flaskvatten för miljonbelopp. Vattnet marknadsförs med löftet att det ska hålla i tjugo år, men experter har uttryckt stark kritik mot både testmetoden och den etiska aspekten av marknadsföringen.

Enligt en undersökning av P4 Halland bygger påståendet om hållbarheten på ett enda test som utfördes på en flaska som är sexton år gammal. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, menar att "det är oacceptabelt att garantera oförändrad vattenkvalitet under två decennier utan fler och mer tidsmässigt spridda analyser".

Leverantören Outmeals och vattenproducenten Premiumwater försvarar sig med hänvisning till testresultatet, förpackningens materialkvalitet och interna kvalitetskontroller, men kritiker menar att detta inte är tillräckligt för att säkerställa folkhälsan på lång sikt. Samtidigt har flera andra nyhetshändelser dominerat mediernas uppmärksamhet. Den 19 juni firar kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia sitt guldbröllop och i en intervju med Dagens Nyheter öppnar paret upp om sitt liv, sina värderingar och de utmaningar de har mött under sina år på tronen.

På andra sidan Atlanten har den amerikanska presidenten Donald Trump formellt nominerat den tidigare justitieministern Todd Blanche till den permanenta rollen som justitieminister. Nomineringsprocessen måste fortfarande klaras av senaten, där republikanerna har majoritet. Blanche har tidigare varit Trumps advokat och har dessutom kritiserats för förslaget om en fond på 1,8 miljarder dollar som skulle kompensera Trump‑anhängare som menar att de har utsatts för felaktiga rättsliga åtgärder. Blanche har nyligen meddelat att han inte kommer att gå vidare med fonden.

På den globala finansmarknaden slår tråkiga nyheter ner på börserna i Asien efter svängningskraftiga nedgångar på Wall Street. Japans huvudindex Nikkei 225 föll med hela 1,9 % och det bredare Topix sjönk med 1,4 %. Samtidigt har sportvärlden tagit ett oväntat grepp: Fifa har förbjudit återanvändbara vattenflaskor på VM‑arenorna i USA, Kanada och Mexiko av säkerhetsskäl.

En talesperson för den internationella fotbollsförbundet säger att beslutet är taget för att förebygga risker och skador för både spelare och åskådare, och att vätskestationer kommer att finnas på plats. I en annan del av världen har två män förlorat livet i en amerikansk attack mot en båt i östra Stilla havet, ett skeende som fördömdes av både lokala myndigheter och människorättsorganisationer.

Slutligen har nyheten om att SpaceX planerar en börsnotering skapat stora förväntningar: aktiekursen förväntas hamna på omkring 135 dollar per aktie, vilket skulle ge företaget ett marknadsvärde på nästan 1 800 miljarder dollar, motsvarande cirka 16 300 miljarder kronor. Detta markerar en potentiell milstolpe för den kommersiella rymdindustrin och kan ge stora konsekvenser för både investerare och tekniksektorn





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