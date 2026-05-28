Kritik mot betygssystem utan kunskapsmål: Lärarupprop om klara kriterier

Lärare och experter uttrycker djup oro över regeringens och betygsberedningens förslag om betyg utan specifika kunskapsmål och betygskriterier. Systemet riskerar att bli oförståeligt och opålitligt.

Betygsutredarnas förslag om att lärare ska fortsätta sätta målrelaterade betyg kritiseras kraftfullt av lärare och forskare. Centralt i kritiken är att det föreslagna betygssystemet saknar konkreta kunskapsmål och betygskriterier.

Istället för tydliga mål pekar propositionen på att betyg ska baseras på en sammantagen bedömning av elevernas kunskaper i relation till centralt innehåll och syfte. Detta innebär att lärare ska bedöma utifrån en lista över ämnen som ska behandlas, vilket är fondamentalt annorlunda än att ha specifika krav för varje betyg. Utan betygskriterier blir bedömningen subjektiv och opålitlig. Uttalandet från utredarna att lärares betyg inte ändras är därför ett missförstånd eller en oaktsamhet.

SystemetRiskerar att urholka betygenas värde och trovärdighet. Lärarprofessionen behöver verktyg som ger elever och föräldrar tydlig information om kunskaper och framsteg. Att införa betyg utan sådana grundläggande strukturer är drygt och underminerar hela betygssystemets syfte





