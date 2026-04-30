Kritik mot Cosmic: Vårdpersonalen kämpar med det nya journalsystemet

Vårdpersonal i flera regioner rapporterar om stora problem med det nya journalsystemet Cosmic, vilket har lett till minskad effektivitet, felbehandlingar och försvunna remisser. Läkarförbundet kräver att regionerna tar ansvar för de problem som uppstått och att systemet ses över.

I Västra Götalandsregionen ledde införandet av det nya journalsystemet Cosmic till en kollaps i vården, vilket resulterade i demonstrationer från sjukhuspersonal. Nu berättar vårdpersonal i de nio så kallade Sussa-regionerna – inklusive Dalarna, Sörmland och Halland – om hur systemet, som började implementeras hösten 2024, har förorsakat en markant minskning av effektiviteten.

En medarbetare beskriver situationen som ett endeligt klickande framför datorn, vilket tar tid från patienterna. Läkare och sjukvårdspersonal upplever att de inte längre kan behandla lika många patienter per arbetspass, vilket förvärrar vårdköerna. Varje minut som spenderas på att navigera i systemet är en minut mindre att ägna åt sjuka och skadade. Förutom de tidsmässiga problemen har systemet också lett till felbehandlingar, felmedicinering och försvunna remisser.

Anteckningar hamnar på fel ställe och går inte att följa i kronologisk ordning, vilket skapar ytterligare risker för patienterna. Läkarförbundet har kritiserat införandet och kräver att regionerna tar ansvar för de problem som uppstått. De menar att systemet inte är förenligt med patientsäkerhet eller arbetsmiljö. Med tanke på att Cosmic används i 17 av 21 regioner och att Stockholm och Gotland planerar att införa det 2029, är det viktigt att de ansvariga lyssnar på kritiken.

Den digitala infrastrukturen i vården bör stärka kvaliteten, patientsäkerheten och arbetsmiljön, inte undergräva dem. Det fanns varningssignaler innan Cosmic sjösattes, och nu pekar Uppdrag Granskning på brister i upphandlingen av systemet, som verkar ha gynnat Cosmic. Processerna måste ses över för att säkerställa att skattebetalarna får bästa möjliga kvalitet för varje satsad krona. Alternativet är att många regioner sitter fast med dåliga lösningar, vilket varken gynnar vårdpersonalen eller patienterna. För patienterna kan konsekvenserna vara förödande





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kritik mot Lunds beslut om fristadsförfattaren Bisan EdwanArtikeln kritiserar Lunds politiker för att ha backat från beslutet att avbryta samarbetet med fristadsförfattaren Bisan Edwan, trots hennes stöd för repressiva regimer. Författaren argumenterar för yttrandefrihetens betydelse, men ifrågasätter Edwans trovärdighet då hon sprider propaganda från Iran samtidigt som hon upplever frihet i Sverige.

Ny nationell infrastrukturplan presenterad – bantningar och skarp kritik mot TrafverketRegeringen har presenterat en ny infrastrukturplan för åren fram till 2037, med en budget på 1 171 miljarder kronor. Planen innehåller både nya projekt och bantningar, samt skarp kritik mot Trafverkets kostnadskontroll.

Skärpt styrning av Skolverket efter kritikRegeringen skärper styrningen av Skolverket efter kritik från Riksrevisionen gällande vetenskaplig grund för stödmaterial och problem med digitala nationella prov. En särskild grupp med experter från Läroplansutredningen får ett tyngre mandat och hjärnforskaren Martin Ingvar kommer att tillfrågas. Fokus i nya läroplaner ska ligga mer på fakta och ämneskunskaper.

Journalsystemet Cosmic kopplat till flera dödsfall i svensk sjukvårdProblemen med det nya journalsystemet Cosmic, som införts i nio svenska regioner, har kopplats till flera dödsfall. Vårdpersonal har rapporterat om långsamma och svåranvända system, vilket medfört patientsäkerhetsrisker. Bland fallen finns en äldre man i Örebro vars suicidrisk inte upptäcktes och en patient i Dalarna som avled när systemet kraschade under ett hjärtstopp.

Sju dödsfall kopplas till journalsystemet CosmicFördröjd hantering av hjärtstopp, remisser som försvinner, försenat läkarbesök med dödlig utgång. Uppdrag granskning har funnit sju dödsfall där journalsystemet Cosmic pekas ut som en faktor.

Sju dödsfall kopplas till journalsystemet CosmicJag är nyhetsreporter på Expressens nyhetsdesk. Jag jobbar med alla typer av nyheter, alltifrån blåljus till Trump, till förändringar i styrräntan och kräkkaos på semestern. Framförallt skriver jag om det som händer här och nu. Jag brinner lite extra för utrikes, ekonomi och berättande som har människan i fokus.

